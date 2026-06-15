El Mirador de la Música del Benidorm Fest se queda sin Nebulossa por un acto vandálico

La placa dedicada a Nebulossa en el Mirador de la Música del Benidorm Fest, ubicado en el Paseo de Tamarindos de Benidorm, ha desaparecido tras sufrir un acto vandálico. Ocurrió poco después de finalizar la última edición del certamen por lo que el monolito refleja el vacío dejado por la mención. El Ayuntamiento ha retrasado la sustitución porque trabaja en reemplazarla aprovechando la actuación para renovar este espacio homenaje a los artistas vinculados al certamen musical. De esta manera incorporará además los nuevos reconocimientos de la Sirenita correspondientes a las últimas ediciones que recogieron con posterioridad los artistas después de intervenir como broche de oro en las finales del presente año.

El concejal de Eventos, Jesús Carrobles, ha confirmado que la placa sustraída corresponde al dúo Nebulossa, ganador del Benidorm Fest 2024 con el tema "Zorra", y que para retirarla fue necesario emplear la fuerza. Según ha detallado, estas piezas están fabricadas en hierro fundido, tienen un coste aproximado de 300 euros y cuentan con un sistema de anclaje reforzado.

A lo bruto

"Las placas no tienen ningún valor material especial. Están sujetas mediante unos ganchos que se cierran durante la instalación y además van reforzadas con silicona. Para arrancarla hay que hacer palanca con un destornillador y hacerlo prácticamente a lo bruto", ha señalado el edil.

La reposición de la placa no se realizará de forma aislada. El Ayuntamiento pretende organizar un acto oficial en el propio Mirador de la Música para presentar las nuevas incorporaciones previstas en este espacio, convertido en uno de los símbolos del Benidorm Fest y de la recuperación del histórico vínculo de la ciudad con la música.

Nebulossa pone su nombre en el tótem del Micrófono de Bronce del Benidorm Fest. / INFORMACIÓN

En concreto, el monolito del micrófono, donde se encontraba la placa desaparecida, deberá actualizarse para incorporar a Melody, vencedora del Benidorm Fest 2025. Además, el Consistorio completará el monolito de la Sirenita, galardón que ha recuperado protagonismo como emblema del certamen y heredero de la tradición del antiguo Festival de la Canción de Benidorm.

En este segundo monolito se instalarán cinco nuevas placas. Una corresponderá a los ganadores de la última edición, Tony Grox & Lucy Calys, mientras que las otras cuatro reconocerán a artistas que han dejado una huella especial en la historia reciente del festival y que alcanzaron la victoria en distintas ediciones: Chanel, Blanca Paloma, Nebulossa y Melody.

Desde la Concejalía de Eventos consideran que esta renovación permitirá reforzar el atractivo del Mirador de la Música como punto de referencia para seguidores del Benidorm Fest y visitantes que recorren el Paseo de Tamarindos. El espacio se ha consolidado en los últimos años como un lugar de homenaje permanente a los artistas que han contribuido al éxito de un certamen que ha devuelto a Benidorm al primer plano de la música nacional.

Más de 400 canciones

Por otra parte, el Benidorm Fest continúa avanzando en la preparación de su próxima edición. Según ha confirmado Carrobles, hasta la fecha se han recibido más de 400 canciones para participar en el proceso de selección. No obstante, la organización decidió ampliar el plazo de presentación de candidaturas, que inicialmente finalizaba en julio, hasta el próximo mes de septiembre.

La medida busca favorecer la llegada de nuevas propuestas y acercarse a las cifras registradas en convocatorias anteriores, cuando el festival llegó a rondar las 900 composiciones presentadas. La ampliación del plazo permitirá a compositores, productores y artistas disponer de más tiempo para ultimar sus proyectos y optar a formar parte de un certamen que se ha convertido en una de las principales plataformas de promoción musical de España.

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Mientras continúa la cuenta atrás para la próxima edición del Benidorm Fest, el Ayuntamiento trabaja para que el Mirador de la Música recupere cuanto antes la placa de Nebulossa y complete una renovación que reforzará el reconocimiento a los artistas que han marcado la nueva etapa dorada del festival en la ciudad.