El PSOE exige transparencia en la adjudicación de las 117 VPO de Benidorm y denuncian una subida del 40%

El Grupo Municipal Socialista de Benidorm ha reclamado al alcalde, Toni Pérez, que informe con total transparencia sobre el procedimiento que se seguirá para adjudicar las 117 viviendas de protección pública (VPO) de alquiler asequible que actualmente se encuentran en la ciudad gracias a la financiación de los fondos europeos Next Generation y puntualizan que hay una subida del 40% en los precios debido al coeficiente aplicado por el PP. También los diputados socialistas han registrado en Les Corts una batería de preguntas dirigidas a la Conselleria de Vivienda sobre el precio y la futura adjudicación de las viviendas.

La formación considera imprescindible que tanto el Ayuntamiento como la Generalitat aclaren con antelación quién podrá optar a estas viviendas, cuáles serán los requisitos de acceso, qué baremos se aplicarán y qué mecanismos de control garantizarán que los inmuebles lleguen a las familias y jóvenes con mayores dificultades para acceder al mercado residencial.

Los socialistas han puesto el foco también en el incremento del precio máximo de estas viviendas de alquiler asequible. Según explican, la modificación introducida por el Consell del Partido Popular en el coeficiente aplicable para fijar las rentas ha supuesto un aumento cercano al 40% respecto a las condiciones iniciales previstas en anteriores concursos de cesión de suelo. Por este motivo, los diputados autonómicos han solicitado explicaciones a la Conselleria sobre las razones que justifican este encarecimiento y sobre el impacto que tendrá en el acceso de jóvenes y familias con dificultades para encontrar vivienda en Benidorm.

Esta reivindicación se ha planteado tras una reunión de trabajo mantenida entre la portavoz socialista en Benidorm, Cristina Escoda y las portavoces adjuntas del grupo socialista en Les Corts, María José Salvador y Mayte García, y los diputados autonómicos Mario Villar y Benjamín Mompó.

Según explican desde el PSOE, las viviendas forman parte del segundo concurso de cesión de suelo para la construcción de alquiler asequible impulsado durante el Gobierno del Botànic, mediante un convenio financiado con fondos europeos que permite mantener la titularidad pública del suelo. Los socialistas subrayan que la promoción se está ejecutando sin aportaciones económicas adicionales por parte del actual Consell del Partido Popular.

Preocupación por los precios

La diputada autonómica María José Salvador ha mostrado su preocupación por el incremento de los precios máximos de alquiler autorizados para estas promociones. “Preocupa que unas viviendas concebidas para facilitar el acceso a quienes más lo necesitan puedan acabar teniendo unos precios que dificulten precisamente ese objetivo. Es imprescindible conocer cuáles serán las rentas finales y qué perfil de población podrá acceder realmente a ellas”, ha señalado.

Ante esta situación, el PSOE defiende que el proceso de adjudicación debe desarrollarse con las máximas garantías de publicidad, igualdad y transparencia, permitiendo a la ciudadanía conocer con suficiente antelación todas las condiciones de acceso y evitando cualquier incertidumbre sobre el reparto de las viviendas.

“Estamos hablando de una promoción financiada con recursos públicos europeos, que aportan cerca de 4,9 millones de euros, y destinada a dar respuesta a uno de los principales problemas de Benidorm. La transparencia no puede ser opcional. Los vecinos tienen derecho a saber cómo se adjudicarán estas viviendas y si realmente estarán al alcance de quienes más las necesitan”, ha afirmado Escoda.

Preguntas en Les Corts sin respuesta

Paralelamente, el diputado autonómico Mario Villar ha recordado que hace un mes registró en Les Corts una batería de preguntas dirigidas a la Conselleria de Vivienda para esclarecer distintos aspectos de la promoción. Entre ellas, solicita información sobre el procedimiento de adjudicación de las VPO, los controles previstos para garantizar la transparencia del proceso y si la Generalitat ha introducido modificaciones en el decreto que regula las viviendas protegidas para reforzar la supervisión previa de las adjudicaciones.

Además, los socialistas también han pedido explicaciones sobre el incremento del precio máximo por metro cuadrado aplicado a estas viviendas respecto a anteriores concursos de cesión de suelo. Según denuncian, a día de hoy ninguna de estas cuestiones ha recibido respuesta por parte de la Conselleria.

Web de Vivienda

Las obras de las viviendas de alquiler asequible se iniciaron en noviembre de 2025, tienen un plazo de ejecución de 18 meses con la previsión de que finalicen en abril de 2027 y el edificio pueda ser habitado en verano de ese mismo año.

Sobre el destino de estas viviendas, el 40% será para ciudadanos jóvenes, y se incluirán familias y personas vulnerables además de reservar otras para personas discapacitadas.

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En la visita que realizó hace unas semanas la consellera de Vivienda, Susana Camarero, se anunció la puesta en marcha de la web del Plan Vive para impulsar esa transparencia tras el escándalo de las adjudicaciones en Les Naus de Alicante. La web (www.planvivecv.es) integra información sobre las promociones disponibles, su ubicación y estado, e incorpora un sistema de inscripción directa para aquellas que ya han iniciado su comercialización, informaba en aquel momento Camarero.