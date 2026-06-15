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Récord de La Vila con sus diez banderas Qualitur y la revalidación de Finestrat del sello de excelencia para La Cala

La Vila vuelve a situarse entre los municipios alicantinos con más distintivos, mientras Finestrat conserva el reconocimiento autonómico para su único arenal

Foto de familia de las playas reconocidas con Qualitur en la provincia de Alicante.

Foto de familia de las playas reconocidas con Qualitur en la provincia de Alicante. / INFORMACIÓN

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Amaya Marín

Las playas de La Vila Joiosa y Finestrat volverán a lucir este verano las banderas Qualitur que concede Turisme Comunitat Valenciana en reconocimiento a la calidad, sostenibilidad y accesibilidad de sus zonas de baño. Mientras la localidad ha renovado los diez distintivos con los que ya contaba, Finestrat mantiene la bandera Qualitur para La Cala, el único arenal del municipio.

El municipio vilero se consolida así como avance de la provincia por el mayor número de playas reconocidas. Las enseñas ondearán este verano en El Xarco, La Caleta, Bol Nou, Paradís, L'Esparrelló, Carritxal, Centro, Varadero, El Torres y Racó del Conill. Los concejales de Playas y Medio Ambiente, Carlos Soler, y de Turismo, Rosa Llorca, recogieron los galardones en el acto celebrado en Burriana, donde la Generalitat distinguió a los municipios que cumplen los estándares más exigentes en gestión del litoral.

Limpieza, seguridad y accesibilidad

Desde el Ayuntamiento vilero destacan que estos reconocimientos son fruto del trabajo continuado de los distintos departamentos municipales para garantizar la limpieza de los arenales, la calidad de las aguas, la seguridad de los bañistas y la accesibilidad de las instalaciones. Además, las diez banderas Qualitur se suman a otros distintivos que ya ostenta el municipio, como las seis banderas azules y los dos senderos azules de la Colada de la Costa y la Volta al Cantal.

Playa sin humo

Por su parte, Finestrat ha renovado la bandera Qualitur de La Cala, una playa que desde 2020 cuenta además con la consideración de “Playa sin Humo”, una medida que prohíbe fumar y vapear para proteger tanto la salud de los usuarios como el entorno natural. El arenal dispone también de conexión wifi gratuita mediante la red WiFinestrat y puntos de carga USB distribuidos por el paseo marítimo.

La distinción autonómica reconoce el esfuerzo municipal por mantener una playa limpia, segura y accesible, con servicios higiénicos, zonas de ocio, equipamientos lúdicos y recursos destinados a mejorar la experiencia de residentes y visitantes. Con esta renovación, tanto La Vila Joiosa como Finestrat refuerzan su apuesta por un modelo turístico sostenible y por la excelencia en la gestión de sus espacios litorales.

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Este verano, la Comunidad Valenciana contará con 143 certificados Qualitur repartidos entre 206 playas y calas. En la provincia de Alicante, doce municipios han recibido un total de 43 certificados distribuidos en 92 playas y calas, lo que la convierte en la provincia con mayor número de espacios reconocidos.

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