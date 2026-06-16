Anémona Marina Baixa conquista la plata en Benidorm en una regata que convierte el remo en símbolo de superación

La bahía de Benidorm volvió a convertirse este fin de semana en un escenario de esfuerzo, superación y compañerismo con la celebración de la IV Regata Nacional SCM/BCS, una competición que reunió a equipos de toda España integrados exclusivamente por mujeres supervivientes de cáncer de mama. El equipo anfitrión, CN Benidorm-Anémona, firmó una destacada actuación y logró la medalla de plata ante el público que siguió las pruebas desde la costa.

Organizada por Anémona Marina Baixa y el Club Náutico de Benidorm, la cita se ha consolidado como mucho más que una competición deportiva. Año tras año, la regata pone de relieve los beneficios físicos y emocionales que aporta la práctica del remo a las mujeres que han superado la enfermedad, al tiempo que se convierte en un punto de encuentro para compartir experiencias, apoyo y motivación.

Final muy disputada

La igualdad fue la gran protagonista sobre el agua. El equipo benidormense brilló especialmente en las eliminatorias al marcar uno de los mejores tiempos de la mañana, anticipando una final muy disputada. Finalmente, el Real Club de Regatas de Alicante se alzó con el título nacional, mientras que CN Benidorm-Anémona consiguió una meritoria segunda posición y el Club Náutico Santa Pola completó el podio.

La jornada también acogió el estreno del Trofeo L’Illa de Benidorm, una nueva competición destinada a remeros de ocio y precompetición. En esta prueba, Anémona volvió a tener un papel destacado, con la victoria de Anémona A en la Final A y el triunfo de Anémona B en la Final B, mientras que CN Benidorm A obtuvo la medalla de plata.

Dimensión humana

Más allá de los resultados deportivos, la regata volvió a demostrar su dimensión humana. Participantes, familiares y representantes institucionales compartieron una jornada cargada de emociones que incluyó la tradicional ofrenda floral a la Mare de Déu del Sofratge y una misa dedicada a las mujeres afectadas por el cáncer de mama. El cierre llegó con la entrega de trofeos y la sensación compartida de que el verdadero triunfo había estado en la convivencia, la solidaridad y la capacidad de superación de todas las participantes.