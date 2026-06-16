Benidorm mide por primera vez su huella hídrica y aspira a reducirla un 17,6% con el uso de agua regenerada

Benidorm ha dado un nuevo paso en su estrategia de sostenibilidad al convertirse en uno de los primeros destinos turísticos en calcular su huella hídrica mediante una plataforma tecnológica basada en estándares internacionales.Las conclusiones del estudio, presentadas durante la jornada ‘Benidorm: Ante el reto hídrico’ celebrada en Dinapsis, sitúan a la ciudad como un referente en la medición y planificación de los recursos hídricos en entornos turísticos, que se impone como reto reducir su huella de agua en un 17,6% con la utilización de agua regenerada.

El análisis identifica algunos desafíos que marcarán el futuro de la gestión del agua en la ciudad, como el estrés hídrico estructural propio del territorio mediterráneo, el impacto del cambio climático, el crecimiento demográfico o el todavía limitado desarrollo de las infraestructuras de agua regenerada. Frente a ello, el informe pone en valor fortalezas como el modelo urbano vertical de Benidorm, la elevada eficiencia de su red hidráulica, la gestión municipal del ciclo del agua y su ubicación costera. Además, señala oportunidades de mejora ligadas a la reutilización de agua regenerada, la desalinización, la innovación tecnológica y la captación de fondos europeos.

Uno de los datos más destacados del estudio es que la aplicación completa del Plan Director de Agua Regenerada permitiría reducir la huella hídrica del municipio en un 17,6%, por lo que se trataría de aminorar el volumen total de agua utilizada de forma directa o indirecta en los bienes y servicios.

Implicar al sector hotelero

El documento también recomienda reforzar las campañas de sensibilización ciudadana e implicar al sector hotelero en la medición de su propio impacto hídrico para avanzar hacia un modelo turístico todavía más resiliente.

En todo caso y según los últimos seguimientos, en los últimos 25 años Benidorm ha reducido su consumo de agua en un 18 %. Y ese descenso se ha producido mientras la población ha crecido un 40 % y las pernoctaciones hoteleras han aumentado un 26 %.

Durante la jornada, el alcalde Toni Pérez ha destacado el carácter pionero de la iniciativa y ha defendido que la medición es una herramienta indispensable para mejorar la gestión futura de los recursos. El primer edil insiste además en la necesidad de seguir ampliando las fuentes de suministro mediante nuevas infraestructuras de desalinización y una mayor apuesta por el agua regenerada, con el objetivo de garantizar la seguridad hídrica de la ciudad en las próximas décadas.

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El encuentro ha finalizado con una mesa redonda en la que representantes de empresas y organismos especializados coinciden en la necesidad de diversificar los recursos hídricos de la Marina Baixa. Los participantes han apostado por el papel estratégico de la desalinización y la reutilización de agua para afrontar escenarios de sequía y asegurar el desarrollo económico y turístico de la comarca, al tiempo que reclaman una mayor concienciación social sobre la importancia de estas infraestructuras.