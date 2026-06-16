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Benidorm se va de tapas: 19 locales compiten desde este viernes en la XVI edición del Concurso de Tapas y Pinchos

Las propuestas podrán degustarse del 19 al 28 de junio por 3,50 euros, en una edición que vuelve a poner a prueba al jurado popular y a los expertos

Las tapas y pinchos que este año se presentarán al concurso en Benidorm.

Las tapas y pinchos que este año se presentarán al concurso en Benidorm. / INFORMACIÓN

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Amaya Marín

El ‘Benidorm Gastronómico 2026’ celebra desde este viernes una de sus citas más populares con la llegada de la XVI edición del Concurso de Tapas y Pinchos, que reunirá a 19 establecimientos de la ciudad del 19 al 28 de junio. Coincidiendo con el Día Mundial de la Tapa, el Centro de Desarrollo Turístico (CdT) Domingo Devesa ha acogido la presentación oficial de un certamen que se ha consolidado como uno de los principales escaparates de la gastronomía local.

De los 19 establecimientos participantes, 17 competirán por los galardones que otorgan tanto el jurado técnico como el público, mientras que todos ofrecerán sus creaciones a un precio único de 3,50 euros. Además de degustar las propuestas, los clientes podrán votar por su favorita y participar en el sorteo de una cena para dos personas valorada en 60 euros.

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha destacado durante el acto que el concurso representa "una marca consolidada y escaparate de la amplia y variada oferta de calidad de nuestro sector hostelero y de restauración".

Pérez también ha dado impulso a lo que denomina el esfuerzo de los hosteleros por seguir elevando la calidad de la oferta gastronómica local, una apuesta que, según afirma repercute directamente en la competitividad turística de la ciudad y en la generación de empleo. "Si estamos por debajo de los dos dígitos en paro y hablamos de un 9%, en gran medida es precisamente por el servicio que prestáis y por la capacidad que tenéis de generar riqueza".

Kilómetro cero y participantes

Por su parte, el presidente de Abreca, Javier del Castillo, ha animado a la participación. "Vamos a estar 10 días dándolo todo para que vengáis y disfrutéis de todos nuestros pinchos, de nuestras tapas y del ambiente de nuestros locales". Del Castillo también ha puesto el acento en la apuesta del sector por los productos de proximidad y la sostenibilidad: "La materia prima que utilizamos intentamos que sea de kilómetro cero, auténtica y muy nuestra, porque es lo que tenemos que enseñar y vender".

Los establecimientos participantes en esta edición son Baldo, Cervecería L’Abadía, El Bodegón Aurrera, El Mesón, Freiduría Los Peces, La Cava Aragonesa, La Fava, La Tabernita del Sur, La Tapería, Malaspina, Marisquería El Puerto, Molta Pasta, Pinocchio Playa, Pintxos Aurrera, Rock’n Ribs, Taberna Andaluza y Uncle Bob Taberna Jamaicana, además de La Pinta y La Pinta Beach.

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Las tapas y pinchos participantes pueden consultarse a través de los folletos promocionales con códigos QR y NaviLens, así como en la web de turismo de Benidorm.

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