El Festival de Cine de l’Alfàs del Pi elige a sus 21 finalistas entre más de mil cortometrajes

El Festival de Cine de l’Alfàs del Pi ya tiene a los 21 cortometrajes que competirán por el Faro de Plata en su 38.ª edición, que se celebrará del 3 al 12 de julio. La organización ha seleccionado las obras finalistas entre un total de 1.014 trabajos recibidos, una cifra que vuelve a situar al certamen alfasino entre los principales referentes nacionales del cortometraje.

El alcalde de l’Alfàs del Pi, Vicente Arques, acompañado por la concejala de Presidencia, Mayte García; el concejal de Cultura, Manuel Casado; y el subdirector del Festival, Víctor Lario, ha dado a conocer el listado de trabajos que integrarán la Sección Oficial. La selección destaca por la variedad de géneros y estilos narrativos, con una fuerte presencia de la comedia y el drama, aunque también tendrán cabida propuestas de fantástico, terror y thriller.

Arques ha subrayado que superar nuevamente el millar de obras inscritas es una muestra del prestigio alcanzado por el festival. “Se ha consolidado como una cita imprescindible para el cortometraje español y como una plataforma de proyección para nuevos talentos y creadores consolidados”, ha señalado.

Los 21 cortometrajes seleccionados optarán al Faro de Plata, máximo reconocimiento del certamen, y además tendrán la posibilidad de continuar su recorrido hacia los Premios Goya, ya que el Festival de Cine de l’Alfàs del Pi mantiene su condición de certamen habilitado por la Academia de Cine para la preselección de candidaturas en la categoría de Mejor Cortometraje de Ficción.

Clasificador para los Premios Fugaz

Como principal novedad de esta edición, el festival ha sido reconocido como certamen clasificador para los Premios Fugaz, considerados una de las grandes referencias del cortometraje español. Gracias a esta acreditación, los trabajos premiados en l’Alfàs pasarán automáticamente a formar parte del proceso de selección de estos galardones, ampliando así su visibilidad dentro del sector audiovisual.

El subdirector del Festival, Víctor Lario, ha destacado el elevado nivel de las producciones recibidas y ha reconocido la dificultad del proceso de selección. Según ha explicado, la edición de este año refleja “el excelente momento creativo que atraviesa el cortometraje español”, con propuestas muy diversas tanto en géneros como en planteamientos narrativos.

Diez finalistas en Animación

La animación volverá a contar con protagonismo propio en el certamen. De los 56 cortometrajes presentados en esta categoría, diez han sido seleccionados para competir por el premio específico al Mejor Cortometraje de Animación. Entre ellos predominan las historias de comedia y drama, aunque también se incluyen propuestas de ciencia ficción, fantasía, terror y temática social.

Nueve producciones valencianas, a concurso

La presencia de la Comunidad Valenciana será especialmente significativa. El festival ha recibido 86 trabajos valencianos y finalmente nueve de ellos competirán por el galardón al Mejor Cortometraje Valenciano. Los proyectos seleccionados abarcan desde el drama hasta el cine experimental, pasando por la comedia, la ciencia ficción y el fantástico.

Además, el certamen mantendrá el premio al Mejor Cortometraje Dirigido por Mujeres y con Perspectiva de Género, dotado con 500 euros y concedido en colaboración con la asociación Huellas de Mujer.

9.500 euros en premios

La dotación económica global del festival asciende a 9.500 euros. El Faro de Plata al mejor cortometraje estará acompañado por un premio de 4.000 euros, mientras que el segundo y tercer clasificado recibirán 2.000 y 1.000 euros, respectivamente. También se concederán premios específicos al Mejor Cortometraje Valenciano y al Mejor Cortometraje de Animación, ambos dotados con 1.000 euros.

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A estos reconocimientos se sumarán los galardones honoríficos a la Mejor Dirección, Mejor Guion, Mejor Actor, Mejor Actriz y Mejor Fotografía, completando una programación que volverá a convertir a l’Alfàs del Pi en uno de los grandes escaparates del cortometraje español durante el próximo mes de julio.