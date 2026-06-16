El patrullero "Formentor" de la Armada atraca en La Vila Joiosa con visitas abiertas al público

El patrullero ‘Formentor’ de la Armada Española hará escala este miércoles, 17 de junio, en el Club Náutico de La Vila Joiosa, dentro de una de las navegaciones de vigilancia marítima que la unidad realiza habitualmente por el litoral mediterráneo.

Durante su estancia en el municipio vilero, el buque abrirá sus puertas a vecinos y visitantes que quieran conocer de cerca su actividad, sus capacidades y los medios con los que cuenta a bordo. La jornada de puertas abiertas se celebrará en horario de 16.45 a 19.45 horas, con acceso para todos los ciudadanos que deseen acercarse al puerto.

La visita permitirá al público aproximarse al trabajo diario de una unidad de la Armada dedicada a la protección de los intereses marítimos nacionales y al control de los espacios marítimos de soberanía e interés nacional. El ‘Formentor’ forma parte de la Fuerza de Acción Marítima, encargada de contribuir a la seguridad en la mar y de mantener la cooperación con otras administraciones con competencias en el ámbito marítimo.

Arriado de bandera

Tras la jornada de visitas, está previsto que el buque protagonice un solemne arriado de bandera, que tendrá lugar a partir de las 20.55 horas. El acto podrá ser presenciado desde el muelle por todas las personas que quieran asistir.

El patrullero ‘Formentor’, perteneciente a la clase ‘Toralla’, fue construido en los Astilleros Viudes de Barcelona y entregado a la Armada en 1989. Desde su base en el Arsenal de Cartagena, desarrolla misiones vinculadas a la vigilancia marítima y a la defensa de los intereses nacionales en aguas españolas.

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Con esta escala en La Vila Joiosa, la Armada refuerza su presencia en el litoral alicantino y acerca a la ciudadanía la labor que desempeñan sus unidades en la seguridad y protección de los espacios marítimos.