Villa España inaugura con Segorbe un nuevo concepto hotelero en Benidorm que convierte habitaciones en destinos

Villa España Hotel, alojamiento perteneciente a la línea 'Villas Gallery' de Magic Hotel Group, ha inaugurado esta mañana, de forma oficial, su primera habitación dedicada a un municipio español.

Segorbe, en la provincia de Castellón, ha sido la localidad protagonista de este primer acto, celebrado en el hotel y que ha contado con la presencia de la alcaldesa del municipio, Mª Carmen Climent, junto a representantes institucionales, medios de comunicación e invitados.

Esta inauguración ha marcado el punto de partida de una iniciativa pionera que convierte cada habitación de Villa España en una ventana a una localidad española, acercando a los huéspedes la riqueza cultural, histórica, patrimonial y turística de distintos destinos del país.

La habitación dedicada a Segorbe permite descubrir la identidad de un municipio con una marcada personalidad propia, donde conviven el legado histórico, el patrimonio medieval, las tradiciones populares y el atractivo de un destino con una fuerte vinculación cultural. A través de imágenes, piezas seleccionadas, elementos decorativos y contenidos vinculados al territorio, el espacio propone una experiencia inmersiva que permite al visitante conectar con el municipio desde el propio hotel.

Durante el acto, los asistentes han podido conocer de primera mano los detalles de esta habitación, así como la propuesta artística y cultural de Villa España, concebida como un nuevo concepto hotelero en Benidorm que une hospitalidad, diseño, memoria del lugar y promoción de destinos.

El proyecto se desarrolla en colaboración con los propios municipios, que aportan materiales representativos de su identidad y patrimonio. De este modo, cada estancia se convierte en un espacio de difusión permanente, capaz de proyectar la imagen de cada localidad entre los huéspedes nacionales e internacionales que visitan el hotel durante todo el año.