Benidorm se alía con el Gobierno y la asociación británica ABTA para avanzar hacia un modelo de gestión turística más sostenible

Benidorm se alía con el Ministerio de Industria y Turismo y la principal asociación británica de agentes de viaje para avanzar hacia un modelo de gestión turística más sostenible. La capital turística de la Costa Blanca es uno de los cuatro destinos españoles firmantes del Memorando de Entendimiento en materia de turismo entre el ministerio y la Association of British Travel Agentes (ABTA).

Este acuerdo de colaboración busca impulsar un modelo de gestión turística más sostenible en su triple dimensión y ha sido suscrito por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; Mark Tanzer, director de ABTA; y los alcaldes de Benidorm, Toni Pérez; de Calvià, Juan Antonio Amengual; y Lloret de Mar (Adriá Lamelas); así como la teniente de alcalde y responsable de Turismo de Sevilla, Angie Moreno, en un acto celebrado este miércoles en la sede del Ministerio.

Un momento del acto celebrado en Madrid / INFORMACIÓN

Además de los firmantes, también han participado del acto la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez; el director general de Turespaña, Miguel Ángel Sanz; el cónsul general del Reino Unido, Lloyd Milen; el director de la Oficina Española de Turismo (OET) de Londres; Manuel Butler y los alcaldes y representantes municipales de los Ayuntamientos integrados en la Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa (AMT). Se da la circunstancia de que Reino Unido es el principal mercado emisor de turistas hacia España y uno de los destinos turísticos más relevantes del mundo.

Con este memorando nos comprometemos aún más como destino a ofrecer lo mejor y a avanzar en el fomento de la corresponsabilidad Toni Pérez — Alcalde de Benidorm

En su aplicación práctica el proyecto recogido en el memorando pretende favorecer el intercambio de recomendaciones, experiencias, información y buenas prácticas que contribuyan a avanzar hacia un modelo turístico más equilibrado, resiliente y sostenible, reforzando al mismo tiempo la competitividad del sector y el bienestar de la ciudadanía.

Entre las principales líneas de trabajo previstas destacan el seguimiento de los flujos turísticos procedentes del Reino Unido, el análisis de la satisfacción de los visitantes y de la percepción de los residentes, la identificación de oportunidades para la desestacionalización de la demanda y una mejor distribución territorial de los beneficios del turismo.

Cambio climático

Así mismo, los firmantes colaborarán en la identificación y difusión de buenas prácticas relacionadas con la gestión de flujos turísticos, la adaptación al cambio climático, la descarbonización de la actividad turística, la mejora de las condiciones laborales en el sector o el desarrollo de iniciativas que favorezcan la convivencia entre residentes y visitantes.

La colaboración se apoyará en el uso de datos, el conocimiento compartido y las nuevas tecnologías, incluyendo herramientas de inteligencia turística y soluciones innovadoras que permitan mejorar la toma de decisiones y la gestión de los destinos. En este sentido, la Plataforma Inteligente de Destinos constituye un instrumento clave para avanzar en la medición y evaluación de los objetivos de sostenibilidad.

El ministro con los representantes municipales y de ABTA tras la firma / INFORMACIÓN

Tras la firma, Toni Pérez ha destacado que con este memorando con el mercado británico, con el que “mantenemos tantas y tan buenas alianzas”, Benidorm y el resto de destinos firmantes “nos comprometemos aún más a ofrecer lo mejor”. El alcalde ha recordado que hace años Benidorm incorporó la sostenibilidad, principalmente ambiental, al catálogo con el que el destino se presenta en las ferias y encuentros de turismo, gesto que de inmediato captó la atención de ABTA, con la que se comparte “interés” y “atención” por la sostenibilidad turística.

Así, ha ahondado en ese interés común por avanzar en la corresponsabilidad, en “la concienciación y sensibilización” para que el turista reflexione sobre “qué obtiene en su viaje, qué deja en su viaje, cómo podemos contribuir a que el destino sea incluso mejor después de que lo hayas visitado y qué hace el destino para que tú te sientas acogido y sepas que estás contribuyendo con tu viaje a dejar un destino mejor”.

Por último, ha defendido este modelo de colaboración público-privada en la gestión turística que “tan buen resultado ha dado a Benidorm como destino”.