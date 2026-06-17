Ni fumar ni vapear ni hoguera en la playa del Albir de l'Alfàs la Noche de San Juan

El Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi ha puesto en marcha el dispositivo especial que reforzará la seguridad durante la celebración de la Nit de Sant Joan, la noche del próximo 23 de junio, en la playa del Albir.

El objetivo es garantizar que vecinos y visitantes puedan disfrutar de una de las noches más multitudinarias del año de forma segura, promoviendo además la colaboración ciudadana para que la celebración transcurra con total normalidad.

Este miércoles se ha celebrado una reunión de coordinación en el salón de plenos del Ayuntamiento, en la que han participado representantes y personal técnico de las concejalías de Fiestas y Tradiciones, Servicios Técnicos y Limpieza, Medio Ambiente y Playas, Seguridad Ciudadana, junto a agentes de la Policía Local y voluntariado de Protección Civil.

La concejala de Fiestas y Tradiciones de l’Alfàs, Sandra Gómez, ha destacado que se velará para que todo transcurra "con total normalidad, primando en todo momento la seguridad".

Reunión para el dispositivo especial en L'Alfàs / INFORMACIÓN

Desde las 18:30 y hasta las 03:00 horas los Mayorales del Santísimo Cristo instalarán una barra en el Paseo de las Estrellas, frente al ancla, donde se servirán bebidas y comida a precios populares. Además, la velada contará con tardeo y noche amenizado por DJ’s desde las 00:00 hasta las 03:00 horas.

Ni fumar ni barbacoas

La Dirección General de Costas prohíbe las hogueras en la playa del Albir por motivos de seguridad, limpieza y razones sanitarias. El momento central de la noche llegará a las 00:00 horas, con la quema de la hoguera oficial, la única autorizada en todo el arenal y supervisada por las fuerzas de seguridad. Tampoco se permitirá fumar o vapear, realizar barbacoas, acceder con objetos de vidrio o botellas, abandonar residuos de cualquier tipo ni lanzar farolillos voladores o cualquier otro elemento susceptible de provocar incendios.

Cartel de la noche de San Juan en l'Alfàs / INFORMACIÓN

La edil ha recordado que es una noche que congrega a centenares de personas en la playa y, por tanto, a través de este dispositivo especial se refuerzan servicios básicos de seguridad y limpieza, con el fin de atender al público asistente "en todo lo que pueda necesitar".

Responsabilidad y respeto

Asimismo, Gómez ha recordado la normativa vigente y hecho un llamamiento a la responsabilidad individual y colectiva para que la fiesta pueda desarrollarse en un ambiente de convivencia. “Queremos que todo el mundo disfrute de la Nit de Sant Joan como merece, pero desde la responsabilidad y el respeto hacia los demás. Se trata de una celebración multitudinaria que debe compatibilizar el disfrute de quienes participan con el descanso y bienestar de quienes no puedan o no quieran asistir", ha señalado.

“Pedimos la colaboración de toda la ciudadanía para cumplir estas normas, que tienen un objetivo muy claro: garantizar la seguridad de las personas y proteger nuestro entorno natural. Disfrutar de la fiesta y hacerlo con responsabilidad es compatible”, ha añadido Gómez, quien también ha insistido en la importancia de utilizar los puntos habilitados para la recogida de residuos antes de abandonar la playa.

Finalmente, el Ayuntamiento de l’Alfàs ha agradecido el esfuerzo y dedicación de los Mayorales del Santísimo Cristo del Buen Acierto en la organización de este acto, con el que continúan recaudando fondos para las próximas Fiestas Mayores del municipio.