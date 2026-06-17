El precioso pueblo de Alicante que este sábado vive su noche más romántica: música en las calles, photocall y cena a la luz de las velas

Hay pueblos que parecen pensados para visitarse de día, cuando la luz permite contemplar sus calles, sus miradores y el paisaje que los rodea. Pero hay otros que, al caer la tarde, adquieren una atmósfera distinta y casi inesperada. Este sábado, uno de los enclaves más bonitos del interior de Alicante cambiará su ritmo habitual para vivir una noche dedicada al romanticismo, con decoración especial, música por las calles y propuestas gastronómicas para quienes busquen una escapada diferente.

La cita no tendrá lugar en una gran ciudad ni en un paseo marítimo lleno de turistas, sino en un pequeño municipio donde las vistas forman parte de la experiencia. Su ubicación entre montañas, su casco histórico y sus rincones de piedra lo han convertido en uno de esos destinos que muchos visitantes descubren primero por una fotografía y después quieren recorrer sin prisas. Este sábado, además, lo hará con una ambientación pensada para parejas, vecinos y viajeros que quieran disfrutar de una velada especial.

Noche romántica en Guadalest

El lugar es El Castell de Guadalest, uno de los pueblos más reconocidos de la provincia de Alicante y una referencia del turismo de interior. Allí se celebrará la Noche Romántica, una jornada que transformará algunos de los puntos más emblemáticos del municipio en escenarios preparados para pasear, fotografiarse y disfrutar del ambiente. El programa comenzará a las 10.00 horas y se prolongará hasta la medianoche, con actividades repartidas principalmente en el Portal de Sant Josep y la Costera de Gabriel Miró.

El Castell de Guadalest celebra la Noche Romántica / ED

Photocall

Durante toda la jornada, de 10.00 a 24.00 horas, el Portal de Sant Josep contará con ambientación romántica y decoración especial en espacios destacados del municipio. Este enclave, uno de los accesos más característicos al casco antiguo, será también el punto elegido para instalar un photocall, pensado como lugar ideal para hacerse fotos y guardar un recuerdo de la noche. La propuesta busca que la visita no sea solo un paseo por Guadalest, sino una experiencia más cuidada, visual y participativa.

El Castell de Guadalest, el precioso pueblo alicantino que este sábado vive su noche más romántica del año / INFORMACIÓN

Música en las calles

La música llegará al caer la tarde. Entre las 20.00 y las 22.00 horas, la Costera de Gabriel Miró acogerá música instrumental por las calles, una actividad pensada para acompañar el paseo y reforzar el ambiente íntimo de la celebración. No se trata de una fiesta multitudinaria ni de un gran concierto, sino de una cita más serena y especial.

Un grupo de turistas contemplando el casco antiguo de Castell de Guadalest. / David Revenga

Cenas románticas

La hostelería local también participará en esta Noche Romántica. Restaurantes y bares del municipio ofrecerán cenas dentro del evento, lo que permitirá completar la visita con una propuesta gastronómica en un entorno especialmente cuidado.

Para quienes busquen un plan de sábado diferente, la idea es sencilla: llegar con tiempo, recorrer el casco histórico, hacerse fotos en el Portal de Sant Josep, escuchar la música instrumental y terminar la noche cenando en alguno de los establecimientos participantes.

El Castell de Guadalest cuenta con argumentos de sobra para convertirse en escenario de una noche así. Su castillo, sus miradores, sus calles estrechas y su paisaje lo han consolidado como uno de los destinos más singulares del interior alicantino. Además, dispone de ocho museos, alojamientos, bares y restaurantes que permiten al visitante alargar la experiencia más allá de una visita rápida. Su situación privilegiada y la tranquilidad que se percibe en sus calles hacen que sea un lugar idóneo para una celebración así.

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Quienes tengan previsto acudir deberían organizar la visita con algo de antelación, especialmente si desean cenar en alguno de los bares o restaurantes participantes. Guadalest es un pueblo muy visitado y su casco histórico tiene calles estrechas y zonas de acceso limitado, por lo que llegar con tiempo puede ayudar a disfrutar mejor de la experiencia. Este sábado, el municipio volverá a demostrar por qué es uno de los lugares más especiales de Alicante: un pueblo de piedra, vistas y lleno de encanto que, por una noche, se vestirá de romanticismo.