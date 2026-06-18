La adjudicación del nuevo contrato de limpieza de Benidorm sigue pendiente cinco meses después de la apertura de ofertas

La adjudicación del nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de residuos de Benidorm continúa sin resolverse casi cinco meses después de la apertura de las ofertas presentadas por las empresas aspirantes. La situación ha sido denunciada por el PSOE lo que ha dado lugar a una respuesta del equipo de gobierno del PP en torno a una contrata considerada una de las más importantes del Ayuntamiento, valorada en alrededor de 250 millones de euros que comprenderá un periodo de diez años más uno de transición.

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado la “parálisis” del procedimiento y ha exigido explicaciones sobre los motivos por los que no se han producido nuevos avances desde finales de enero, cuando tuvo lugar la apertura de ofertas. El concejal Antonio Charco ha criticado la gestión del gobierno local y ha recordado que el servicio se presta con una concesión caducada desde hace más de siete años, una situación que, a su juicio, ha contribuido a mantener un modelo de limpieza “obsoleto e insuficiente” para las necesidades de la ciudad.

Los socialistas sostienen que el retraso en la adjudicación ha impedido modernizar el servicio y consideran que la situación repercute en el estado de limpieza de los barrios. Además, han reclamado mayor transparencia sobre la tramitación del expediente y han pedido al ejecutivo local que agilice el proceso para poner en marcha cuanto antes la nueva contrata.

Esfuerzo de la plantilla

Desde el PSOE también han querido destacar el trabajo de la plantilla de la actual concesionaria, asegurando que el servicio se mantiene gracias al esfuerzo de los trabajadores pese a contar, según afirman, con medios técnicos y maquinaria envejecidos.

La respuesta del gobierno local no se ha hecho esperar. La concejala de Contratación, Aida García Mayor, ha defendido que el procedimiento sigue su curso administrativo y ha explicado que se trata de un expediente “de gran complejidad” que actualmente se encuentra en fase de evaluación técnica tras la apertura del sobre que contiene las propuestas de servicio de las tres empresas licitadoras.

Informes y mesa de contratación

Según ha detallado la edil, la documentación presentada debe ser analizada por distintos técnicos municipales, tanto en lo relativo a la base logística como a los servicios ofertados, lo que exige la emisión de varios informes antes de continuar con la tramitación. Una vez completados esos trabajos, se convocará una nueva mesa de contratación para abrir las ofertas económicas y, posteriormente, elaborar la propuesta de adjudicación.

García Mayor ha insistido en que son los técnicos quienes realizan los informes y propuestas dentro del procedimiento, defendiendo que el gobierno local se limita a respetar su trabajo sin intervenir en la valoración de las ofertas. Asimismo, ha pedido al grupo socialista que deje de “presionar” e “interferir” en los procesos de contratación y ha reclamado respeto hacia los funcionarios municipales que participan en ellos.

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La concejala también ha cuestionado las críticas socialistas sobre la limpieza de la ciudad, mostrando su sorpresa por el reconocimiento expreso a los trabajadores de la concesionaria mientras el grupo difunde habitualmente imágenes y vídeos denunciando la suciedad en las calles. Finalmente, ha acusado a la oposición de dañar la imagen de Benidorm y de los trabajadores públicos con el objetivo de obtener rédito político.