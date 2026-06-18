Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Variante TorrellanoIII Foro Económico y Social del MediterráneoDirecto Hogueras 2026Protestas centros educativosEl tiempo en AlicantePrograma de Hogueras
instagramlinkedin

Apunta este plan en Benidorm: llega una nueva edición del Concurso de Tapas y Pinchos

Del 19 al 28 de junio tendrá lugar la XVI edición del concurso gastronómico en la que 19 restaurantes de Benidorm ofrecerán sus propuestas culinarias a 3,50 euros

Esta edición destaca por su variedad, creatividad y calidad.

Esta edición destaca por su variedad, creatividad y calidad.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Mar Vives

Mar Vives

Benidorm volverá a convertirse este mes de junio en un escaparate gastronómico con la celebración del XVI Concurso de Tapas y Pinchos de Benidorm 2026, una cita ya consolidada dentro del calendario turístico y culinario de la ciudad. La iniciativa está impulsada por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Benidorm, junto con la asociación ABRECA, que agrupa a bares, restaurantes y cafeterías del municipio, con el objetivo de promocionar la cocina local, dinamizar la actividad hostelera y ofrecer a vecinos y visitantes una experiencia gastronómica atractiva y accesible.

La edición de 2026 comienza hoy y se extenderá hasta el 28 de junio y contará con la participación de 19 restaurantes, que presentarán sus propuestas en formato tapa o pincho. Cada establecimiento ofrecerá una creación propia al precio de 3,50 euros, con la bebida aparte, lo que permitirá al público recorrer diferentes locales y descubrir la variedad, creatividad y calidad de la oferta gastronómica de Benidorm.

La edición de 2026 contará con la participación de 19 restaurantes

La edición de 2026 contará con la participación de 19 restaurantes / .

El concurso mantiene una doble vertiente de reconocimiento. Por un lado, los restaurantes participantes optarán al Premio a la Mejor Tapa/Pincho 2026, que será decidido por un jurado profesional encargado de valorar aspectos como la presentación, el sabor, la originalidad y la elaboración de cada propuesta. Por otro lado, se otorgará el Premio Especial del Público 2026, en el que podrán participar todos los clientes que hayan degustado alguna de las tapas o pinchos del concurso y emitan su voto.

Además, la participación del público tendrá premio. Entre todas las personas que voten se sortearán dos comidas o cenas para dos personas, valoradas en 60 euros cada una, en uno de los restaurantes participantes, a elegir por los ganadores. De este modo, la organización busca fomentar la implicación de los clientes y convertir el concurso en una experiencia participativa, en la que el público también tenga voz a la hora de reconocer las mejores propuestas.

Este certamen representa una oportunidad para poner en valor el talento de la hostelería local.

Este certamen representa una oportunidad para poner en valor el talento de la hostelería local. / .

El XVI Concurso de Tapas y Pinchos de Benidorm 2026 cuenta con la colaboración del Patronato de Turismo Costa Blanca y Turisme Comunitat Valenciana. Las personas interesadas podrán obtener más información a través de la web de Visit Benidorm y en las Oficinas de Turismo.

Este certamen reafirma el papel de la gastronomía como un atractivo turístico clave y como una oportunidad para seguir poniendo en valor el talento de la hostelería local.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El patrullero 'Formentor' de la Armada atraca en La Vila Joiosa con visitas abiertas al público
  2. El precioso pueblo de Alicante que este sábado vive su noche más romántica: música en las calles, photocall y cena a la luz de las velas
  3. Muere un turista escocés de 18 años en Benidorm y su familia lanza una advertencia sobre el vapeo
  4. Llados vuelve a Benidorm 18 años después, arremete contra la ciudad y las redes le contestan: “Eres el mismo Bartolo que entonces, pero con tatuajes”
  5. Reabierta la calzada de la AP-7 en sentido Valencia a su paso por La Vila Joiosa tras el incendio de un vehículo
  6. Benidorm inicia las obras clave para su futuro polígono industrial con cambios en la circulación de la N-332
  7. El Mirador de la Música del Benidorm Fest se queda sin Nebulossa por un acto vandálico
  8. Altea estrena las jornadas gastronómicas “Altea Delicatessen” para reivindicar la alta cocina local

Apunta este plan en Benidorm: llega una nueva edición del Concurso de Tapas y Pinchos

Apunta este plan en Benidorm: llega una nueva edición del Concurso de Tapas y Pinchos

AVE marca la ruta del éxito turístico en la Comunidad con fórmulas en la gestión más flexibles e híbridas

Condenados dos acusados de amañar la boda de un hombre de 90 años en Benidorm para vaciarle las cuentas

Condenados dos acusados de amañar la boda de un hombre de 90 años en Benidorm para vaciarle las cuentas

Vicente Boluda (AVE): "El turismo no depende únicamente de atraer más visitantes, sino de gestionar mejor los destinos"

Vicente Boluda (AVE): "El turismo no depende únicamente de atraer más visitantes, sino de gestionar mejor los destinos"

Un conductor ebrio choca contra una moto de autoescuela tras un adelantamiento y se da a la fuga en El Campello

La adjudicación del nuevo contrato de limpieza de Benidorm sigue pendiente cinco meses después de la apertura de las ofertas de las empresas

La adjudicación del nuevo contrato de limpieza de Benidorm sigue pendiente cinco meses después de la apertura de las ofertas de las empresas

La Vila moviliza otros 2,1 millones del remanente para nuevos proyectos en la Cala y espacios públicos

La Vila moviliza otros 2,1 millones del remanente para nuevos proyectos en la Cala y espacios públicos

Un final de curso en el infierno: Alicante, entre las aulas al rojo vivo que denuncia Greenpeace por el calor extremo

Un final de curso en el infierno: Alicante, entre las aulas al rojo vivo que denuncia Greenpeace por el calor extremo
Tracking Pixel Contents