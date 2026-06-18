Apunta este plan en Benidorm: llega una nueva edición del Concurso de Tapas y Pinchos
Del 19 al 28 de junio tendrá lugar la XVI edición del concurso gastronómico en la que 19 restaurantes de Benidorm ofrecerán sus propuestas culinarias a 3,50 euros
Benidorm volverá a convertirse este mes de junio en un escaparate gastronómico con la celebración del XVI Concurso de Tapas y Pinchos de Benidorm 2026, una cita ya consolidada dentro del calendario turístico y culinario de la ciudad. La iniciativa está impulsada por la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Benidorm, junto con la asociación ABRECA, que agrupa a bares, restaurantes y cafeterías del municipio, con el objetivo de promocionar la cocina local, dinamizar la actividad hostelera y ofrecer a vecinos y visitantes una experiencia gastronómica atractiva y accesible.
La edición de 2026 comienza hoy y se extenderá hasta el 28 de junio y contará con la participación de 19 restaurantes, que presentarán sus propuestas en formato tapa o pincho. Cada establecimiento ofrecerá una creación propia al precio de 3,50 euros, con la bebida aparte, lo que permitirá al público recorrer diferentes locales y descubrir la variedad, creatividad y calidad de la oferta gastronómica de Benidorm.
El concurso mantiene una doble vertiente de reconocimiento. Por un lado, los restaurantes participantes optarán al Premio a la Mejor Tapa/Pincho 2026, que será decidido por un jurado profesional encargado de valorar aspectos como la presentación, el sabor, la originalidad y la elaboración de cada propuesta. Por otro lado, se otorgará el Premio Especial del Público 2026, en el que podrán participar todos los clientes que hayan degustado alguna de las tapas o pinchos del concurso y emitan su voto.
Además, la participación del público tendrá premio. Entre todas las personas que voten se sortearán dos comidas o cenas para dos personas, valoradas en 60 euros cada una, en uno de los restaurantes participantes, a elegir por los ganadores. De este modo, la organización busca fomentar la implicación de los clientes y convertir el concurso en una experiencia participativa, en la que el público también tenga voz a la hora de reconocer las mejores propuestas.
El XVI Concurso de Tapas y Pinchos de Benidorm 2026 cuenta con la colaboración del Patronato de Turismo Costa Blanca y Turisme Comunitat Valenciana. Las personas interesadas podrán obtener más información a través de la web de Visit Benidorm y en las Oficinas de Turismo.
Este certamen reafirma el papel de la gastronomía como un atractivo turístico clave y como una oportunidad para seguir poniendo en valor el talento de la hostelería local.
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