Benidorm culmina la instalación solar del parking de Poniente, que ahorrará 70.000 euros al año en energía

Benidorm ha completado la instalación de la planta fotovoltaica del aparcamiento disuasorio municipal de Poniente, un proyecto que permitirá al Ayuntamiento reducir en torno a 70.000 euros anuales su factura eléctrica y avanzar en su estrategia de transición energética. El alcalde, Toni Pérez, y el concejal de Espacio Público, Francis Muñoz, han visitado este jueves la infraestructura para comprobar la finalización de unos trabajos que comenzaron el pasado mes de enero y que han concluido dentro de los plazos previstos.

La actuación, integrada en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 2023 “Verde Benidorm” y financiada con fondos europeos NextGenerationEU, ha supuesto la instalación de 624 módulos fotovoltaicos sobre las marquesinas del estacionamiento situado en la avenida República Argentina. En total, se han cubierto 112 de las 151 plazas existentes en superficie, una medida que, además de producir energía renovable, mejora el confort de los usuarios al proporcionar sombra y protección frente a la radiación solar.

Otras funciones

La instalación dispone de una potencia nominal de 303,3 kilovatios y funcionará bajo la modalidad de autoconsumo colectivo con compensación de excedentes. La energía producida se destinará prioritariamente a abastecer dependencias e instalaciones municipales situadas en un radio inferior a dos kilómetros, entre ellas los servicios del propio aparcamiento y los puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Según ha destacado el alcalde, esta actuación constituye una de las iniciativas estratégicas del Ayuntamiento en materia de sostenibilidad y eficiencia energética, al tiempo que refuerza el modelo de movilidad sostenible impulsado por el consistorio. También ha precisado que el proyecto permite aprovechar espacios urbanos ya existentes para generar energía limpia y reducir los costes de funcionamiento de los servicios públicos.

Las previsiones municipales apuntan a una producción anual cercana a los 465.700 kilovatios hora de energía renovable. Esta capacidad permitirá evitar la emisión de más de 214 toneladas de dióxido de carbono cada año, contribuyendo a reducir la huella de carbono de las instalaciones municipales y a cumplir los objetivos europeos de descarbonización.

La actuación ha sido ejecutada por la empresa Imesapi S.A. con una inversión de 412.137 euros y supone la culminación de uno de los proyectos energéticos más relevantes desarrollados por el Ayuntamiento en los últimos años, convirtiendo el aparcamiento disuasorio de Poniente en una infraestructura capaz de combinar movilidad, generación energética y sostenibilidad ambiental.