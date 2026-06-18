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Los diputados del PSOE denuncian en Polop que los presupuestos de la Generalitat para 2026 en la Marina Baixa son “irreales” y de difícil ejecución

Los socialistas alertan de la caída de la inversión territorializada en Alicante, de 609 millones en 2023 a 286 en 2026

Mario Villar y Mayte García, en el centro, acompañados de miembros de la ejecutiva comarcal socialista.

Mario Villar y Mayte García, en el centro, acompañados de miembros de la ejecutiva comarcal socialista. / INFORMACIÓN

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Amaya Marín

La secretaria general del PSPV-PSOE de la Marina Baixa y portavoz adjunta en Les Corts Valencianes, Mayte García Madrid, y el diputado autonómico Mario Villar han cargado contra los presupuestos de la Generalitat para 2026, que consideran unas cuentas “falsas, irreales e imposibles de ejecutar”. Ambos dirigentes sostienen que los presupuestos “nacen incumplidos” debido al escaso margen temporal para desarrollar las inversiones previstas y a lo que califican como una falta de capacidad de gestión por parte del Consell.

Las críticas fueron trasladadas durante una reunión de la Ejecutiva Comarcal del PSPV-PSOE celebrada en Polop de la Marina, en la que participaron también los secretarios generales de las agrupaciones socialistas de la Marina Baixa. En el encuentro, García y Villar explicaron los motivos que han llevado al grupo socialista en Les Corts a presentar una enmienda a la totalidad de las cuentas autonómicas, al entender que se sustentan sobre previsiones económicas poco realistas y un bajo grado de ejecución presupuestaria en ejercicios anteriores.

Según expusieron, el Gobierno valenciano mantiene una dinámica de anuncios de inversiones que posteriormente no se materializan. En este sentido, aseguraron que la Generalitat presidida por Juanfran Pérez Llorca “lleva tres años prometiendo inversiones millonarias que después ni se presupuestan ni son capaces de ejecutar”, por lo que consideran que el problema no radica en la falta de recursos, sino en la gestión de los mismos.

Los responsables socialistas también pusieron el foco en la evolución de la inversión territorializada destinada a la provincia de Alicante. Según los datos aportados por el PSPV, esta partida habría pasado de 609,4 millones de euros en 2023 a 286 millones previstos para 2026, una reducción que, a su juicio, evidencia la pérdida de peso de la provincia en las prioridades presupuestarias del Consell.

Sesenta y ocho millones para la Marina Baixa

Frente a esta situación, Mayte García reivindicó el papel del Gobierno de España y destacó la actualización de las entregas a cuenta para los ayuntamientos. Según señaló, esta medida permitirá que los 18 municipios de la Marina Baixa reciban un total de 68,6 millones de euros durante 2026, unos recursos que, afirmó, contribuirán a reforzar los servicios públicos, acometer mejoras en infraestructuras y desarrollar proyectos con impacto directo en la ciudadanía.

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La dirigente socialista contrapuso estas aportaciones estatales a la gestión de la Generalitat y acusó al Ejecutivo autonómico de demostrar una “incapacidad para gestionar los recursos públicos”, al tiempo que insistió en que los presupuestos que pretende aprobar el PP durante el verano esconden nuevos recortes que volverán a afectar tanto a la provincia de Alicante como a la comarca de la Marina Baixa.

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