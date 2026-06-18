La Vila moviliza otros 2,1 millones del remanente para nuevos proyectos en la Cala y espacios públicos

El Ayuntamiento de La Vila Joiosa ha dado luz verde a una segunda modificación presupuestaria de 2,1 millones de euros para incorporar remanentes de tesorería a nuevas inversiones, después de la primera operación aprobada meses atrás con el mismo objetivo. La sesión plenaria también ha estado marcada por el debate político, con la aprobación de una moción presentada por Vox contra la corrupción vinculada al Gobierno de Pedro Sánchez, respaldada por PP y Gent per la Vila.

Uno de los principales asuntos del pleno ordinario correspondiente al mes de junio se ha centrado en la modificación presupuestaria de 2,1 millones de euros con cargo al remanente de Tesorería para financiar nuevos proyectos e inversiones municipales. La propuesta ha salido adelante con los votos favorables del equipo de gobierno del PP, Vox y Gent per La Vila, mientras que PSOE y Compromís han optado por la abstención.

El portavoz del gobierno local y concejal de Hacienda, Paco Pérez Buigues, ha explicado que esta operación sigue la misma línea que la aprobada meses atrás, incorporando parte del remanente del ejercicio 2025 para impulsar actuaciones consideradas prioritarias para el municipio.

Dónde va el dinero

Entre las inversiones más destacadas figuran la creación de una zona de sombraje en la avenida Rosa de los Vientos, en la Cala, dotada con 100.000 euros, y la instalación de nuevos juegos infantiles en el parque Terral, con una partida de 50.000 euros. La modificación también contempla fondos para la redacción del proyecto de adecuación del entorno del pantano del Amadorio, la renovación de mobiliario urbano en parques y jardines, la implantación de alumbrado solar, mejoras en instalaciones deportivas, la elaboración del plan operativo del Centro Comercial Abierto y la instalación de señalética accesible.

Durante la sesión plenaria también se ha dado cuenta del informe correspondiente al primer trimestre sobre el Periodo Medio de Pago a Proveedores. Según los datos de Tesorería, el Ayuntamiento mantiene un plazo medio de pago de 17,94 días, por debajo del límite legal de 30 días establecido por la normativa contra la morosidad.

Facilidades al Maror Fest

Entre los acuerdos adoptados por unanimidad ha destacado la declaración de interés general municipal y de situación especial del Maror Fest 2026. Esta figura reconoce el carácter singular del evento y abre la puerta a autorizaciones extraordinarias necesarias para su desarrollo. El pleno también aprobó la modificación definitiva de la Ordenanza Municipal de Protección del Paisaje Urbano con el respaldo del gobierno local y la abstención de la oposición.

En el apartado político, la corporación ha aprobado una moción presentada por Vox contra la corrupción vinculada al Gobierno de Pedro Sánchez gracias a los votos favorables de PP, Vox y Gent per La Vila.

Por otro lado, fueron rechazadas las propuestas del PSOE sobre la cesión de inmuebles de la Sareb y la renovación de la red de abastecimiento de agua potable. El equipo de gobierno ha justificado su voto en contra de la primera iniciativa argumentando que el trámite planteado ya había sido realizado por el Ayuntamiento.

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La jornada ha concluido con un pleno extraordinario centrado en la educación pública. Tras una negociación entre todos los grupos, la propuesta inicial de PSOE y Compromís se ha transformado en una moción conjunta, aprobada por unanimidad para expresar el apoyo institucional al profesorado y al personal de la enseñanza pública, reclamar a la Conselleria de Educación que mantenga la negociación con los sindicatos y trasladar el acuerdo a las administraciones y entidades implicadas.