Benidorm se pone en modo baile con el Dance Fest y más de 500 participantes diarios

Benidorm volverá a convertirse este verano en punto de encuentro para los amantes de los ritmos latinos con la celebración, del 2 al 5 de julio, de una nueva edición del Benidorm Dance Fest, un evento que prevé congregar a más de medio millar de personas cada día.

El festival estará centrado principalmente en la salsa y la bachata, así como en las distintas variantes y estilos vinculados a ambos géneros. La cita ha sido presentada este viernes por el concejal de Eventos, Jesús Carrobles, junto a los organizadores Víctor Gil y José Ortiz. Según explicó Gil, toda la programación gira en torno a las raíces afrocubanas y afroantillanas de estos bailes, ofreciendo una propuesta dirigida tanto a aficionados como a bailarines experimentados.

Entre los principales atractivos figura la actuación de la Orquesta Calle Vapor, procedente de Argentina y actualmente inmersa en una gira internacional. Además, el programa incluye talleres formativos, sesiones intensivas de aprendizaje (‘Boot Camp’), fiestas temáticas, concursos de baile, exhibiciones y espectáculos con artistas de diferentes países.

Escuelas de baile

Los organizadores destacaron también el carácter abierto e integrador del encuentro, que combinará actividades en distintos espacios del complejo y contará con una amplia diversidad de participantes. Asimismo, el jueves y el domingo se reservarán franjas específicas para las escuelas de baile de la comarca, que podrán mostrar sus coreografías y trabajos ante el público asistente.

La jornada de clausura incluirá además un campeonato amateur y otro en formato Pro-Am, profesionales y aficionados, ampliando así las oportunidades de participación para bailarines de distintos niveles.

Durante la presentación, el concejal de Eventos animó a vecinos y visitantes a acercarse al festival y disfrutar de una programación que combina formación, competición y espectáculo. Carrobles expresó además su deseo de que esta cita pueda integrarse en futuras ediciones dentro de la programación del SkyFest.

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Toda la información sobre horarios, actividades e inscripciones puede consultarse en la página web oficial del Benidorm Dance Fest.