Callosa recupera el agua apta para el consumo tras nueve días de restricciones y anuncia una potabilizadora para evitar nuevas incidencias

El Ayuntamiento de Callosa d'en Sarrià ha anunciado este viernes que el agua de la red municipal vuelve a ser apta para el consumo humano tras recibir los últimos resultados favorables de las analíticas realizadas por Sanidad. La situación pone fin a nueve días de restricciones desde que el pasado 10 de junio las autoridades sanitarias recomendaran medidas extraordinarias ante los problemas de turbidez detectados en el abastecimiento. El alcalde, Andrés Molina, ha anunciado además la próxima instalación de una planta potabilizadora de última generación y la exención del cobro de la tasa del agua correspondiente al segundo semestre de 2026 como medida compensatoria para los vecinos.

Callosa d'en Sarrià recupera la normalidad en su abastecimiento de agua potable. El alcalde del municipio, Andrés Molina, ha comparecido este viernes para comunicar que las últimas analíticas realizadas por las autoridades sanitarias certifican que el agua suministrada a través de la red municipal vuelve a ser apta para el consumo humano y cumple con todos los parámetros exigidos por la normativa vigente.

El anuncio pone fin a una incidencia que se prolongaba desde el pasado 10 de junio, fecha en la que Sanidad determinó que era necesario adoptar medidas adicionales ante los problemas de calidad detectados en el suministro. Desde entonces, los vecinos han permanecido pendientes de la evolución de las analíticas hasta recibir ahora la confirmación de que el agua puede volver a consumirse con normalidad.

Mejorar canales de comunicación

Durante su comparecencia, Molina ha trasladado un mensaje de tranquilidad a la población y ha agradecido la paciencia mostrada durante estos días. Asimismo, reconocía la preocupación generada por la situación admitiendo la necesidad de mejorar los canales de comunicación municipales para llegar de forma más eficaz a toda la ciudadanía, especialmente a las personas mayores y a quienes no utilizan habitualmente internet o las redes sociales. Es de destacar que la oposición del PSOE le afeó al alcalde que se hiciera eco de esta grave irregularidad a través de las redes sociales, hecho que posteriormente corrigió con el anuncio a través de canales oficiales.

Nueve días de incertidumbre

El alcalde ha repasado la cronología de los hechos aludiendo a que los primeros episodios puntuales de turbidez fueron comunicados los días 1 y 8 de abril. A pesar de esos incrementos detectados en determinados momentos, las analíticas realizadas por los servicios competentes mantuvieron durante semanas la consideración de agua apta para el consumo. Según la versión de Molina, no fue hasta el 10 de junio cuando los controles sanitarios aconsejaron la adopción de medidas extraordinarias, circunstancia que fue comunicada de inmediato a la población y que activó los protocolos de actuación correspondientes.

El mandatario ha insistido en que el Ayuntamiento ha actuado en todo momento siguiendo las directrices marcadas por la Conselleria de Sanidad, organismo competente para determinar la aptitud del agua destinada al consumo humano, por lo que ha defendido que todas las decisiones adoptadas durante la incidencia han estado respaldadas por criterios técnicos y sanitarios.

Potabilizadora para filtrar

Como principal medida para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse, el Ayuntamiento instalará una planta potabilizadora compacta de última generación con capacidad para tratar hasta 150 metros cúbicos de agua por hora. La infraestructura supondrá una inversión cercana a los 250.000 euros y permitirá eliminar los elementos responsables de la turbidez mediante sistemas avanzados de filtración capaces de retener partículas de hasta una micra.

La nueva instalación incorporará además monitorización remota permanente, funcionamiento automatizado y un diseño modular que permitirá ampliar su capacidad en el futuro. Según el alcalde, el objetivo es garantizar agua potable las 24 horas del día durante todo el año y reforzar la seguridad del abastecimiento municipal.

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Junto a esta actuación, el Ayuntamiento ha anunciado una medida extraordinaria para compensar las molestias ocasionadas a la ciudadanía. El Consistorio no cobrará la tasa del agua correspondiente al segundo semestre de 2026. Molina ha explicado que los recibos del primer semestre ya habían sido emitidos y tramitados administrativamente, por lo que no podían modificarse, aunque los servicios municipales trabajan ya para que el siguiente recibo no sea girado a los vecinos.