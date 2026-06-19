La eurodiputada Leire Pajín recuerda que la financiación de las 117 VPP de Benidorm fue lograda por gobiernos socialistas

La autoría de las 117 viviendas de protección que se construyen en la zona de Poniente de Benidorm vuelve a ser objeto de reivindicación con la visita de la eurodiputada socialista Leire Pajín a la edificación. Pajín ha solicitado diligencia para ejecutar tanto en los tiempos previstos como en la forma de admisión a una promoción que ciñe a la gestión de gobiernos socialistas, desde la Generalitat a los fondos europeos con la aportación de 4.9 millones de euros.

La construcción de las 117 viviendas de protección pública destinadas al alquiler joven y social en Benidorm ha vuelto a situarse en el centro del debate político. La eurodiputada socialista Leire Pajín ha reivindicado este viernes el papel de los gobiernos socialistas en la puesta en marcha del proyecto y ha reclamado al Ayuntamiento de Benidorm y a la Generalitat Valenciana, ambos gobernados por el Partido Popular, que actúen con la máxima diligencia para que las obras concluyan en los plazos previstos.

Viviendas del Botànic y Gobierno de España

Durante una visita a la promoción junto a la portavoz socialista en Benidorm, Cristina Escoda, Pajín ha defendido que el acceso a la vivienda constituye una de las principales prioridades políticas para el PSOE y ha recordado que las 117 viviendas actualmente en construcción son fruto de una estrategia impulsada por el anterior Consell del Botànic, el Gobierno de España y representantes socialistas en las instituciones europeas.

Según explica, el proyecto ha salido adelante gracias a la obtención de una subvención de 4,9 millones de euros procedente de fondos europeos destinada a facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes y familias con dificultades para afrontar los precios del mercado libre.

La dirigente socialista ha insistido en que la financiación de esta actuación fue gestionada por administraciones gobernadas por el PSOE a la vez que rechaza las afirmaciones realizadas desde el Partido Popular sobre la autoría de la iniciativa. En este sentido, ha asegurado que los actuales gobiernos autonómico y municipal recibieron el proyecto ya tramitado y con la financiación garantizada, limitándose ahora a desarrollar la fase de ejecución de las obras.

Al margen de la autoría, Pajín ha centrado su petición en que la prioridad debe dirigirse a que las viviendas estén disponibles cuanto antes para los vecinos que las necesitan, con una reclamación a las administraciones responsables para que actúen con eficacia para evitar retrasos. "Que sean diligentes, que sean eficientes y que cumplan los plazos previstos".

La eurodiputada ha defendido además que los socialistas han trabajado desde las distintas administraciones para obtener las herramientas y recursos económicos necesarios para ampliar la oferta de vivienda asequible en Benidorm. Por ello, ha considerado que corresponde ahora a los gobiernos del Partido Popular culminar la ejecución del proyecto y garantizar que las 117 viviendas puedan incorporarse al mercado de alquiler social y juvenil en el menor tiempo posible.

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Las declaraciones suponen un nuevo episodio en la disputa política sobre la promoción de estas viviendas, una actuación considerada estratégica para incrementar la oferta residencial asequible en una ciudad donde el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la población.