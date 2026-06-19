Los retenes itinerantes de bomberos reforzarán casi a diario la vigilancia forestal en la Marina Baixa este verano

Una de las zonas más secas de la provincia, con masa forestal y alta presencia de visitantes. Esta es la Marina Baixa y todo ello suma para que se produzcan incidentes relacionados con el fuego. Frente a ello el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante pone en marcha estrategias diversas entre las que los retenes itinerantes están mostrando su eficacia para detectar incidencias o presencia de incipientes fuegos que con esta dinámica evita la generación de hechos con una magnitud descontrolada. La estadística oficial eleva a unas 200 intervenciones las que se producen anualmente con estas medidas de prevención y de actuación.

La llegada del verano vuelve a poner a prueba la capacidad de respuesta de los servicios de emergencia ante una de las principales amenazas de la provincia: los incendios forestales. En este contexto, la Marina Baixa volverá a ser una de las zonas que contará con presencia prácticamente diaria de los retenes itinerantes desplegados por el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante dentro de su campaña especial estival.

Marina Baixa, punto de peligro

Aunque el operativo tiene carácter provincial y los recursos se distribuyen en función de las necesidades de cada momento, la comarca se beneficia de una vigilancia constante gracias a la actividad de estos equipos móviles, que parten principalmente desde el parque de Benidorm y recorren de forma continua las áreas forestales de mayor riesgo. Esta zona comarcal concentra una buena parte de las 200 actuaciones que completan la acción anual de los retenes, ya que es un área donde el peligro ambiental, por el déficit hídrico, y humano, por la alta densidad demográfica, es más proclive a situaciones de emergencia.

Pero la labor de estos cuatro equipos va mucho más allá de esperar una llamada de emergencia. Durante sus recorridos inspeccionan caminos forestales, revisan puntos de agua e hidrantes, evalúan el estado del monte y permanecen ya posicionados sobre el terreno para intervenir con rapidez ante cualquier incidencia. Esa presencia preventiva permite reducir notablemente los tiempos de respuesta cuando se detecta una columna de humo o se recibe un aviso por fuego.

La eficacia de los retenes

Desde el Consorcio destacan que esta fórmula se ha convertido en una herramienta cada vez más eficaz para evitar incendios de grandes dimensiones. En muchos casos, los equipos llegan cuando el fuego aún se encuentra en una fase inicial y logran extinguirlo antes de que se propague. Un escenario que, de no existir esta vigilancia activa, podría derivar en emergencias de mayor envergadura.

Los retenes itinerantes operan entre las 10:00 y las 20:00 horas y no están adscritos de forma exclusiva a una comarca concreta. Su movilidad les permite recorrer en una misma jornada distintos puntos de la Marina Baixa y de otras zonas limítrofes, adaptando los recorridos a la meteorología, al estado de la vegetación y a los niveles de riesgo previstos para cada día.

Uno de los helicópteros de apoyo para la vigilancia forestal. / INFORMACIÓN

La campaña especial de verano del Consorcio permanecerá activa hasta mediados de septiembre e incluye también tres retenes fijos, un segundo helicóptero de apoyo, drones para labores de vigilancia forestal y una mayor reserva de efectivos disponibles para grandes emergencias.

A la espera de la meteorología

No obstante, los responsables del servicio recuerdan que la evolución de la campaña dependerá en gran medida de las condiciones meteorológicas. Las altas temperaturas, la sequedad de la vegetación, el viento y la aparición de tormentas secas con aparato eléctrico son los factores que determinarán el nivel de riesgo durante los próximos meses.

A diferencia de otros dispositivos específicamente forestales, el Consorcio Provincial mantiene durante todo el año una actividad muy amplia que abarca incendios urbanos, accidentes de tráfico, rescates en montaña y numerosas intervenciones de protección civil. El verano supone un incremento de la carga de trabajo, pero también la puesta en marcha de medidas extraordinarias para anticiparse a las emergencias.

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En definitiva, los retenes tienen un claro protagonismo con su recorrido diario a través del territorio detectan riesgos y actúan antes de que un pequeño fuego se convierta en un gran incendio.