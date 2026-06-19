Terra Mítica, Aqualandia y Mundomar se consolidan como destinos preferentes en las excursiones y viajes escolares

Los parques temáticos de la Costa Blanca han vuelto a poner de manifiesto que son el destino predilecto para poner el broche de oro al año académico. Durante las últimas semanas, Terra Mítica, Aqualandia y Mundomar han registrado una gran afluencia de estudiantes de diferentes regiones del territorio nacional en busca de la mejor experiencia de fin de curso.

Esta oleada de escolares sitúa, un año más, a los tres complejos de Benidorm como referentes para los viajes y excursiones de estudios. El éxito de esta campaña radica en la oferta que brindan cada uno de ellos, orientada a satisfacer las necesidades lúdicas de los jóvenes y niños. Aqualandia es uno de los parques más escogidos para disfrutar de un fin de curso repleto de diversión. Sus atracciones más icónicas como Pistas Blandas o Rápidos, unidas a las más vanguardistas como Verti-Go o Cyclón convierten a Aqualandia en el clásico del verano que siempre está de moda.

Los parques de la Costa Blanca combinan diversión, aprendizaje y experiencias inolvidables para los estudiantes. / INFORMACIÓN

Pero además de adrenalina y emociones sinfin, los parques brindan una vertiente educativa muy valorada por los centros. Terra Mítica cuenta con un proyecto didáctico, disponible en su página web, para que alumnos de ESO y Bachillerato pongan a prueba sus conocimientos de Física, Matemáticas e Historia de la mano de unas guías desarrolladas por el parque en colaboración con docentes especializados en las distintas materias.

Lo mismo sucede con los programas escolares de Mundomar, diseñados para descubrir el universo marino en primera persona. Las diferentes actividades educativas, impartidas por personal especializado del parque en colaboración con docentes, garantiza un enfoque pedagógico para los cursos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.

Con un destacable éxito en los viajes y excursiones escolares a los parques de Benidorm, la capital del turismo se prepara para recibir la temporada de verano que, acorde a las previsiones del sector, se avecina muy fructifera.