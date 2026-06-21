«DiversAltea es una llamada al compromiso con la igualdad y los derechos humanos»

¿Qué actividades principales forman parte este año de la programación de DiversAltea con motivo del Día del Orgullo?

Este año DiversAltea, bajo el lema “en la diversidad está la igualdad”, se celebrará del 22 al 27 de junio con una programación que combina reflexión, sensibilización y celebración. El objetivo es llegar al mayor número posible de personas y reforzar el mensaje de la igualdad de derechos. La programación comenzará el 22 de junio, a las 19:30 horas en el Centro Social, con el taller “Cuando el amor escucha: familias que acompañan en diversidad», una actividad orientada a comprender cómo acompañar desde el respeto y el amor a las personas LGTBIQ+. El 25 de junio, a las 20:00 horas en el Auditorio del Centro Social, tendrá lugar la proyección-coloquio del cortometraje KIBOKO, producido por JUNO Media y Noé Galera y dirigido por Noé Fluxá y Julie-Estela Soard.El acto central será el 27 de junio en el casco antiguo de Altea. A las 20:30 horas arrancará el desfile desde los jardines del Palau. Después, a las 22:00 horas en la Plaza de la Iglesia y con la actriz Amparo Oltra como maestra de ceremonias, la asociación Altea Entiende leerá el manifiesto reivindicativo. La jornada concluirá con el espectáculo Noche de Fiesta de la compañía LocaMente y su popular Juego del Bongo.

¿Qué criterios se han tenido en cuenta para combinar actividades festivas, sociales y reivindicativas?

La programación se ha diseñado desde una idea fundamental: el Orgullo no es solo una celebración, sino también una reivindicación de derechos y libertades. Por ello se ha creado una agenda equilibrada que combina espacios de reflexión y aprendizaje con actividades lúdicas y festivas abiertas a todos los públicos. Además de celebrar la diversidad, las actividades permiten abordar cuestiones como el acompañamiento familiar, la visibilidad de las distintas realidades del colectivo, el respeto a las personas y la necesidad de generar referentes positivos. El objetivo es promover la participación ciudadana y fomentar una sociedad más inclusiva y comprometida con la igualdad.

¿Por qué es importante hablar de derechos LGTBIQ+ también desde el ámbito familiar y educativo ?

Porque la igualdad y el respeto se construyen desde los entornos más cercanos. La familia y la comunidad educativa son espacios clave para el desarrollo personal y emocional de cualquier persona. Contar con herramientas para comprender y acompañar la diversidad ayuda a reducir situaciones de incomprensión, aislamiento o sufrimiento. Del mismo modo, los centros educativos desempeñan un papel esencial en la prevención del acoso y la discriminación, por lo que es imprescindible trabajar de forma coordinada con ellos para seguir avanzando en una convivencia basada en el respeto.

Anna Lanuza, concejala de Igualdad de Altea. / .

¿Qué retos se marca la Concejalía de Igualdad para seguir avanzando en la defensa de los derechos LGTBIQ+ y la prevención de la discriminación?

El principal reto es continuar trabajando durante todo el año para prevenir cualquier forma de discriminación, promover la sensibilización social y garantizar que Altea siga siendo un municipio inclusivo y respetuoso con todas las personas. A pesar de los avances logrados, siguen existiendo situaciones de desigualdad y violencia hacia las personas LGTBIQ+. Continúan apareciendo discursos de odio y mensajes de rechazo, incluso desde ámbitos que deberían contribuir a proteger los derechos de la ciudadanía. Además, todavía se producen agresiones contra personas del colectivo y, en numerosos países, la homosexualidad sigue siendo considerada un delito. Por ello, desde la Concejalía de Igualdad se seguirán impulsando acciones de sensibilización, formación, prevención y visibilización, trabajando junto a asociaciones, centros educativos y tejido social para construir una sociedad más justa, libre e igualitaria.

¿Qué invitación haría para que participen más ciudadanos en las actividades de DiversAltea?

DiversAltea es una celebración de la diversidad, pero también una llamada al compromiso colectivo con la igualdad y los derechos humanos. Invitamos a participar, compartir y reflexionar sobre la importancia de construir una sociedad donde nadie tenga que esconder quién es.