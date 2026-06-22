Benidorm descubre su cara más exclusiva sin renunciar al turismo de masas

Durante décadas Benidorm fue el gran símbolo del turismo democrático español. Sin embargo, la última década ha traído una transformación silenciosa: viviendas que superan el millón de euros, nuevos residentes internacionales, servicios náuticos de alto nivel y una demanda creciente de experiencias exclusivas. El modelo tradicional sigue intacto, pero sobre él emerge una nueva Benidorm orientada al segmento premium.

Mientras que Benidorm continúa siendo uno de los mayores símbolos del turismo al alcance de todos, en la última década ha emergido una nueva realidad impulsada por la vivienda de lujo, los servicios premium y una clientela internacional dispuesta a gastar más. El fenómeno no sustituye al modelo tradicional, pero sí está transformando la imagen y parte de la economía de la ciudad.

La estampa adherida al municipio era la de familias españolas, jubilados británicos, trabajadores de media Europa y turistas atraídos por el sol con una oferta de playa, alojamiento asequible y ocio para todos los bolsillos.

Esa base sigue virgen y se refleja en los hoteles de cuatro estrellas que continúan siendo la columna vertebral del destino, con cifras de ocupación que se mantienen estables. Según datos del sector, la demanda de establecimientos de categoría superior se ha movido durante la última década en porcentajes muy similares, sin embargo, bajo esa imagen tradicional se está produciendo una transformación silenciosa.

La respuesta parece encontrarse frente al mar de Poniente.

La nueva milla de oro

Hace apenas quince años, el perfil urbano de Poniente estaba dominado por unos pocos edificios residenciales y grandes bolsas de suelo pendientes de desarrollo. Hoy la situación es completamente distinta.

El crecimiento de nuevas promociones ha convertido esta zona en uno de los principales focos inmobiliarios de la Costa Blanca. Allí donde durante años el rascacielos Intempo parecía una excepción, ahora surgen urbanizaciones con piscinas infinitas, gimnasios privados, spas y viviendas que superan con facilidad el millón de euros.

Desde el sector inmobiliario aseguran que la demanda internacional se ha disparado. Holandeses, polacos, ucranianos, belgas y compradores procedentes de otros países europeos compiten por unas propiedades que hace pocos años tenían precios muy inferiores.

Los datos hablan por sí solos. El portal de Idealista sitúa en 5.306 euros el metro cuadrado en la zona de Poniente el pasado mes de mayo, con un crecimiento del 17,3% respecto a mayo de 2025. Desde 2023 hubo un disparo de precios al calor del desarrollo del plan parcial que ha cubierto de edificios un sector baldío donde ahora se venden los pisos más caros de la ciudad.

Mientras tanto, en otras zonas de Benidorm, como el Rincón de Loix, la actividad inmobiliaria continúa siendo intensa, aunque con precios muy alejados de los que se manejan en primera línea de Poniente.

Benidorm descubre su lado más exclusivo

La transformación de Benidorm no se percibe únicamente en las nuevas torres residenciales de Poniente o en las embarcaciones privadas que navegan frente a la isla. También se aprecia en una demanda turística que busca tranquilidad, privacidad y experiencias personalizadas.

Benidorm sigue teniendo un número reducido de hoteles de cinco estrellas en comparación con otros destinos vacacionales, pero el concepto de lujo ha cambiado.

El fenómeno puede observarse en establecimientos como el hotel Canfali, situado en el casco antiguo. El establecimiento pasó de dos a cuatro estrellas tras una profunda reforma, siguiendo una tendencia que se ha repetido en otros alojamientos de la ciudad. Su clientela poco tiene que ver con la imagen tradicional asociada a Benidorm. Belgas, franceses, polacos e incluso británicos eligen este rincón histórico para alejarse de la intensidad de las zonas más concurridas de Levante.

La experiencia gira en torno a conceptos cada vez más demandados por el visitante de alto poder adquisitivo: terrazas con vistas al Mediterráneo, jacuzzis al aire libre, cócteles al atardecer o sesiones de DJ en espacios reducidos y exclusivos. Un modelo alejado de la masificación que durante décadas definió la oferta turística local.

La búsqueda de privacidad ha atraído también a rostros conocidos. Por sus habitaciones han pasado intérpretes que se encontraban en la zona durante rodajes, como Elena Anaya, Inma Cuesta o Itziar Atienza, además de creadores de contenido especializados en gastronomía y viajes como David Valldeperas.

El fenómeno conecta además con una nueva forma de promoción turística. Si durante décadas las imágenes de algunos establecimientos estuvieron ligadas a celebridades como Julio Iglesias, Robert De Niro, Ana Torroja o Alejandro Sanz, hoy el escaparate se traslada a las redes sociales. Los influencers se han convertido en los nuevos embajadores de destinos y establecimientos.

A pocos kilómetros de la ciudad, el hotel Montíboli ha sido uno de los escenarios de esta nueva realidad. La cantante argentina Tini, con más de veinte millones de seguidores en Instagram, eligió el establecimiento durante su estancia en la comarca con motivo de una actuación en Benidorm. Desde el hotel destacan precisamente la tranquilidad y la privacidad como algunos de los principales atractivos para este perfil de cliente.

La evolución refleja un cambio más profundo en la Costa Blanca. El lujo ya no se identifica únicamente con una categoría hotelera determinada. Cada vez está más relacionado con conceptos como exclusividad, personalización, espacio y privacidad, valores que comienzan a convivir con el modelo turístico popular.

Veinte habitaciones premium

En The Iconic by Port Hotels, una propuesta situada en las cinco últimas plantas del Hotel Port Benidorm, el concepto gira alrededor de la exclusividad dentro de un gran complejo turístico. Apenas veinte habitaciones, desayuno de autor, espacios reservados y servicios personalizados forman parte de una oferta dirigida a clientes que valoran experiencias diferenciadas.

"La personalización, la privacidad y el acceso a espacios exclusivos son el nuevo lujo", resumen desde el grupo hotelero.

Menos días, más gasto

El cambio de perfil también se refleja en la forma de consumir. Desde el hotel Mercure Benidorm, un cuatro estrellas superior, explican que las estancias son más cortas que hace años, pero el gasto diario se ha incrementado de manera notable.

"Lo que antes se gastaban en una semana ahora se lo gastan en cuatro días", señala su dirección comercial.

La experiencia personal y la privacidad son los nuevos atributos del lujo. / INFORMACIÓN

Los clientes buscan experiencias. Reservan camas balinesas por 150 euros por persona, solicitan excursiones privadas a la lonja de pescado, consumen más cócteles y menús gastronómicos y demandan servicios personalizados.

Algunas peticiones ilustran bien el nivel adquisitivo de ciertos visitantes. Desde clientes que viajan acompañados por su propio fisioterapeuta hasta quienes solicitan habitaciones especiales para alojarse con sus mascotas exóticas.

La gastronomía se ha convertido además en una herramienta de diferenciación. En el restaurante Malaspina, ubicado en el Mercure, el chef Álvaro Abad apuesta por reinterpretar productos de la huerta y la lonja local con técnicas contemporáneas. El objetivo es transformar platos reconocibles en experiencias gastronómicas.

Del cubo de playa al barco privado

Quizá donde mejor se aprecia la evolución del destino es en el ocio náutico. Las empresas del sector coinciden en señalar la aparición de una clientela internacional más diversa y con una capacidad de gasto superior a la habitual hace una década. Si antes predominaban claramente los turistas británicos, ahora conviven con franceses, polacos, ucranianos, indios y visitantes de numerosos mercados emergentes. El crecimiento más llamativo se produce en el alquiler de embarcaciones privadas.

Excursiones para pequeños grupos, celebraciones exclusivas o salidas privadas al atardecer se han convertido en una parte importante del negocio. Algunas embarcaciones alcanzan tarifas cercanas a los 350 euros por hora.

Una imagen resume ese cambio de perfil. Carlos Water alude a que en las taquillas donde los clientes guardan sus pertenencias antes de embarcar aparecen con frecuencia bolsos, relojes, zapatos y complementos de firmas de alta gama que hace unos años resultaban excepcionales.

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Benidorm no ha dejado de ser una ciudad para todos. Lo que ocurre es que, por primera vez en mucho tiempo, también empieza a parecer una ciudad diseñada para quienes pueden permitirse casi cualquier cosa.