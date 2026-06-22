Por tierra, mar y aire: Benidorm blinda sus playas con más Policía Local, drones y vigilancia marítima

Benidorm ha puesto en marcha su dispositivo especial de seguridad para la temporada estival con el refuerzo de la Sección de Playas de la Policía Local, una unidad específica integrada por doce efectivos que se dedicará en exclusiva a la vigilancia de los arenales y calas de la ciudad durante los próximos meses. El departamento de Seguridad Ciudadana ha lanzado también una campaña informativa para que los usuarios eviten los robos o las compras de bebidas no controladas por Sanidad, una actividad comercial difícil de evitar y que se repite todos los años.

El operativo policial, presentado este lunes por el alcalde, Toni Pérez, y el concejal de Seguridad Ciudadana, Jesús Carrobles, está formado por once agentes y un oficial que prestarán servicio diariamente entre las 10:00 y las 18:00 horas. Su labor complementará la de los efectivos que ya trabajan en los turnos ordinarios de mañana, tarde y noche, con el objetivo de garantizar la seguridad de bañistas y usuarios de las playas en plena temporada alta.

El dispositivo contará además con el apoyo de la Unidad Marítima de la Policía Local, que realizará labores de vigilancia desde el mar con una embarcación semirrígida entre las 9:00 y las 18:00 horas. A ello se suma la intervención de la Unidad Aérea, cuyos drones sobrevolarán las playas desde las 7:00 de la mañana hasta las 18:00 horas para reforzar las tareas de prevención, control y asistencia.

La reorganización de efectivos también incluye un apoyo específico para las playas y paseos marítimos durante la noche. El dispositivo ya está operativo desde este fin de semana y permanecerá activo hasta la finalización de las vacaciones escolares.

Cartelería con avisos de timos

Junto al despliegue policial, la Concejalía de Seguridad Ciudadana ha vuelto a lanzar una campaña informativa destinada especialmente a los turistas. La iniciativa recoge recomendaciones para disfrutar de unas vacaciones más seguras, como vigilar las pertenencias personales, evitar la práctica de ejercicio físico durante las horas de mayor calor, desconfiar de juegos o actividades no reguladas y no consumir bebidas de procedencia desconocida o sin control sanitario.

Para difundir estos consejos, el Ayuntamiento ha editado un millar de carteles que se han distribuido en establecimientos hoteleros, locales hosteleros y accesos a las playas.

Durante la presentación del operativo, Toni Pérez ha destacado que Benidorm realiza cada verano un importante esfuerzo para adaptar los servicios municipales al incremento de población que registra la ciudad. El alcalde ha recordado que en 2025 el destino recibió cerca de tres millones de turistas alojados en establecimientos reglados, que generaron más de 16 millones de pernoctaciones, cifras a las que se suman visitantes de un solo día, usuarios de segundas residencias y personas alojadas en viviendas no regladas.

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Pérez ha explicado que todos ellos reciben la misma atención por parte de los servicios municipales. "No distinguimos a la hora de prestar servicios de seguridad, de salud, de atención, de socorrismo o de limpieza entre quién viene de fuera y quién está dentro", a la vez que ha asegurado que esa capacidad para atender a millones de personas manteniendo los servicios públicos es "la grandeza de Benidorm".