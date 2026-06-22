Luisa Gavasa recibirá el Faro de Plata del Festival de Cine de l’Alfàs en reconocimiento a toda una vida dedicada a la interpretación

La actriz Luisa Gavasa será una de las grandes protagonistas de la 38ª edición del Festival de Cine y Cortometrajes de l’Alfàs del Pi al recibir el Faro de Plata, uno de los máximos reconocimientos que concede el certamen a figuras destacadas del panorama audiovisual español. La entrega tendrá lugar el próximo 4 de julio durante la gala inaugural del festival.

Gavasa es un rostro muy reconocible para el gran público a pesar de que la solidez de su carrera proviene de la escena teatral, pero sin dejar de lado sus interpretaciones en filmes divulgados en el panorama español o su aportación a series en formato televisivo.

Ganadora del Premio Goya y del Premio Feroza la Mejor Actriz de Reparto por su interpretación en La novia, Gavasa se suma así a la lista de personalidades homenajeadas por el festival. El director del certamen, Luis Larrodera, ha destacado que se trata de un reconocimiento “absolutamente merecido” a una profesional cuya trayectoria ha estado marcada por la excelencia, el talento y el compromiso con la interpretación.

Junto a Miguel Rellán

La actriz compartirá este homenaje con Miguel Rellán, otro de los nombres más respetados del cine, el teatro y la televisión en España. El tercer Faro de Plata de esta edición se dará a conocer el próximo 26 de junio durante la presentación del libro oficial del festival en la calle del Cine Roma.

Con más de cuarenta años de carrera, Luisa Gavasa se ha consolidado como una de las intérpretes más reconocidas del panorama nacional. Formada en la Escuela Adrià Gual de Barcelona y en el Actor’s Studio de Nueva York, inició su trayectoria sobre los escenarios participando en montajes tan destacados como La casa de Bernarda Alba, El sueño de una noche de verano, La dama boba o Marat-Sade.

De Almodóvar a Amar en tiempos revueltos

Su carrera cinematográfica incluye colaboraciones con algunos de los directores más relevantes del cine español, entre ellos Pedro Almodóvar, David Trueba, Agustí Villaronga, Paula Ortiz o Patricia Font. En su filmografía figuran títulos como Entre tinieblas, Soldados de Salamina, La novia, El maestro que prometió el mar, La ternura y La estrella azul.

En televisión también ha dejado una amplia huella gracias a su participación en series de gran éxito como Amar en tiempos revueltos, La reina del sur, El Ministerio del Tiempo, La Catedral del Mar, Servir y proteger o Historias para no dormir, demostrando una notable versatilidad tanto en registros dramáticos como cómicos.

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El Festival de Cine y Cortometrajes de l’Alfàs del Pi celebrará su 38ª edición del 4 al 12 de julio. Consolidado como uno de los festivales de cortometrajes más veteranos y prestigiosos del país, el certamen continúa siendo una referencia cultural y cinematográfica que sitúa cada verano a la provincia de Alicante en el foco del sector audiovisual nacional.