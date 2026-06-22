La Policía Nacional detiene a una mujer por estafar 11.500 euros a una inquilina con un falso alquiler en La Cala de La Vila
La víctima transfirió por adelantado el importe de un año de renta y los investigadores recuerdan la importancia de desconfiar de los “chollos”
Una investigación del Grupo VI de Policía Judicial de la Comisaría de Benidorm ha culminado con la detención de una mujer de 43 años como presunta autora de un delito de estafa relacionado con el alquiler fraudulento de una vivienda en La Cala de La Vila Joiosa. La sospechosa, de nacionalidad venezolana, contaba además con antecedentes por hechos similares y por apropiación indebida cometidos en otras localidades.
La denuncia fue presentada por una mujer uruguaya de 54 años que se encontraba buscando una vivienda de alquiler en la zona de La Cala. Durante su búsqueda encontró un anuncio que encajaba con sus necesidades y contactó a través de WhatsApp con una mujer que se presentó como gestora inmobiliaria.
Según relató la víctima, la supuesta intermediaria le ofreció el apartamento por 850 euros mensuales y le facilitó el contacto de otra mujer para que pudiera visitar personalmente el inmueble. Tras concertar una cita, la interesada acudió a ver la vivienda y decidió seguir adelante con la operación.
Posteriormente, las responsables de la gestión le plantearon la posibilidad de alquilar el piso durante un año completo abonando el importe por adelantado. Convencida de que la operación era legítima, la víctima realizó una transferencia bancaria de 11.500 euros, cantidad que incluía el alquiler y las condiciones acordadas entre ambas partes.
Coge el dinero y corre
La entrega de llaves quedó fijada para el pasado 3 de junio. Sin embargo, tras recibir el dinero, la supuesta gestora comenzó a retrasar las respuestas, ofrecer excusas y evitar el contacto directo con la arrendataria. Ante la imposibilidad de concretar la entrega de la vivienda y las continuas evasivas, la mujer comprendió que había sido víctima de una estafa y acudió a denunciar los hechos.
Las pesquisas desarrolladas por los agentes permitieron identificar a la presunta autora, que fue detenida el pasado 8 de junio. Tras pasar a disposición judicial, quedó en libertad con cargos a la espera de la celebración del juicio. Por el momento no se han practicado más detenciones y la recuperación del dinero dependerá de la evolución del procedimiento judicial y de una posible colaboración por parte de la investigada.
Desde la Policía Nacional recuerdan que este tipo de fraudes se incrementan con la llegada del verano y recomiendan extremar las precauciones ante ofertas aparentemente ventajosas. Los agentes aconsejan desconfiar de precios muy por debajo de los habituales del mercado, especialmente en zonas con una elevada demanda residencial y turística como La Cala de La Vila Joiosa, donde los alquileres se encuentran actualmente en niveles elevados.
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