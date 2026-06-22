El PSOE alerta de que más de 300 niños jugaron un torneo junto a una estructura metálica sin terminar en la Ciudad Deportiva Guillermo Amor de Benidorm

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado una supuesta situación de riesgo para los más de 300 niños que participaron este fin de semana en un torneo de fútbol base celebrado en la Ciudad Deportiva Guillermo Amor. Según ha alertado el concejal socialista Toni López, la instalación anticipada de una gran estructura metálica vinculada a los eventos musicales previstos este verano en los campos Hermanos Martínez Munuera habría puesto en peligro la seguridad de los menores. También cuestiona que el montaje se produjera días antes de lo que establece el pliego de condiciones acordado con la empresa explotadora de los eventos. El gobierno local ha rechazado de plano estas acusaciones y sostiene que en ningún momento existió riesgo para los participantes.

López ha explicado que la empresa adjudicataria de la explotación de estos terrenos para la celebración de conciertos y actividades de ocio inició durante la pasada semana los trabajos de montaje de un escenario de grandes dimensiones. Según sostiene el edil, parte de la estructura quedó instalada de forma provisional y sin las medidas de protección adecuadas, situándose a escasa distancia de uno de los terrenos de juego utilizados durante la competición.

El concejal ha señalado que la proximidad de la estructura a la línea de banda suponía, a su juicio, un riesgo evidente para los jóvenes deportistas. “Es una auténtica irresponsabilidad que los menores estuvieran disputando partidos a pocos centímetros de una estructura metálica pesada e inacabada. Cualquier caída o acción propia del juego podría haber tenido consecuencias graves”, ha afirmado.

Fechas de uso del campo y respuesta del PP

Además de la cuestión relacionada con la seguridad, el grupo socialista también pone el foco en el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato de adjudicación. Según ha indicado López, el pliego fija el periodo de disponibilidad y explotación de las instalaciones entre el 22 de junio y el 7 de septiembre. Sin embargo, sostiene que los trabajos comenzaron varios días antes de la fecha prevista.

Frente a estas críticas, el concejal de Eventos, Jesús Carrobles, ha defendido que la organización del montaje se planificó para compatibilizar la actividad deportiva con los preparativos del evento musical, garantizando en todo momento las condiciones de seguridad necesarias.

Según ha explicado el edil, los trabajos previos del SkyFest comenzaron la pasada semana sin interferir en el funcionamiento habitual de la Ciudad Deportiva ni en el desarrollo del torneo celebrado durante el fin de semana. Carrobles ha señalado que las zonas destinadas al montaje y a la competición permanecieron separadas y que el campo más próximo a los trabajos contaba con delimitación específica mediante vallado perimetral y elementos de protección.

El responsable municipal ha asegurado además que la instalación estuvo permanentemente supervisada y que se adoptaron las medidas preventivas oportunas para evitar cualquier incidencia. En este sentido, ha insistido en que durante las jornadas deportivas no se produjo ninguna situación de peligro para los participantes.

Carrobles también ha cuestionado las afirmaciones realizadas por el concejal socialista Toni López, al considerar que no estuvo presente durante el desarrollo de la competición. Asimismo, ha acusado al PSOE de utilizar imágenes captadas antes del inicio del torneo, cuando todavía no se habían colocado algunos de los elementos de protección previstos, para reforzar un relato que considera alejado de la realidad.

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El edil ha calificado de "irresponsable e inmoral" emplear la seguridad de menores para generar confrontación política y ha pedido a los socialistas que actúen con mayor rigor antes de realizar acusaciones públicas sobre cuestiones relacionadas con la protección de los niños.