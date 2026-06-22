La Vila bate récords con su revista de las Fiestas de Moros y Cristianos: 400 páginas y 540 fotografías

Con la presentación de la revista de Fiestas de Moros y Cristianos, La Vila Joiosa da paso al primer acto que jalona el calendario de las fiestas que se celebran del 24 al 31 de julio. El acto tuvo lugar en el parque Censal y reunió a representantes festeros, autoridades y colaboradores de la publicación. Una introducción a las celebraciones en honor a Santa Marta que siempre despierta el interés de los vileros y esta vez con un libro dedicado al centenario en el que se reproducen más de 500 fotografías, muchas de ellas de principios del siglo XX que han sido restauradas y digitalizadas.

La Asociación Santa Marta presentó la 63ª edición de esta revista, una publicación que vuelve a crecer tanto en contenido como en participación y que se ha convertido en una de las principales referencias documentales de las fiestas vileras. La edición de 2026 ha sido coordinada y diseñada por el cronista de la asociación, Esteve Soler, junto a Vicente Márquez y Agustí Galiana.

La portada de este año tiene un marcado carácter histórico. Ha sido elaborada por los integrantes de Fotocine La Vila a partir de una imagen original de 1926 que ha sido restaurada y digitalizada para ofrecer una apariencia actual. Precisamente, el recuerdo de aquellas celebraciones de hace un siglo ocupa un lugar destacado en una edición que rinde homenaje a los orígenes de las fiestas.

Sesenta artículos y “Linajes”

La revista alcanza por primera vez las 400 páginas y cuenta con una tirada de 1.000 ejemplares. En sus páginas se recogen 60 artículos, más de 540 fotografías y la participación de 312 anunciantes. Entre las novedades destaca la incorporación de una nueva sección titulada “Linajes”, así como un amplio espacio dedicado a las fiestas de 1926, con imágenes históricas restauradas y coloreadas que permiten acercar al lector a aquella época.

El acto reunió a centenares de personas en el parque Censal. / INFORMACIÓN

Además del contenido histórico y cultural, la publicación incluye los trabajos premiados en los distintos concursos organizados por la Asociación Santa Marta, la crónica anual de la entidad, el programa oficial de actos y la relación de cargos festeros de las próximas celebraciones.

Durante el acto, el presidente de la Asociación Santa Marta, Matías Romà, agradeció la implicación de articulistas, patrocinadores y anunciantes que han hecho posible una nueva edición de la revista. Por su parte, el alcalde de La Vila Joiosa, Marcos Zaragoza, felicitó a los cargos festeros y a la asociación por el trabajo que realizan en la organización de unas fiestas declaradas de Interés Turístico Internacional, además de reconocer la labor de todos los colaboradores de la publicación.

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Tras esta primera cita del calendario festero, la próxima gran convocatoria llegará el sábado 4 de julio con la presentación oficial de los cargos festeros en el recinto del antiguo colegio público Doctor Álvaro Esquerdo. En ese acto, la pregonera de 2026, Pepa Amorós, pronunciará el pregón anunciador que marcará el inicio simbólico de las fiestas del próximo año.