Benidorm, atenta a los terremotos: la Policía Local instala un acelerógrafo para monitorizar los movimientos del suelo

Benidorm cuenta desde hace unos días con una nueva herramienta para el seguimiento de la actividad sísmica. La Comisaría de la Policía Local alberga ya una estación permanente de la red de acelerógrafos Silex, un sistema impulsado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) que permitirá registrar los movimientos fuertes del suelo y reforzar el control de la sismicidad en el municipio.

La instalación, autorizada el pasado 4 de junio a petición de la Red Sísmica Nacional, dependiente del IGN, ha sido ejecutada por técnicos del Servicio Regional del organismo en la Comunidad Valenciana. El equipo se encuentra ubicado en el sótano de las dependencias policiales y tendrá como principal misión medir la aceleración del terreno durante eventos sísmicos, aportando información clave para el análisis de terremotos y los estudios de ingeniería sísmica.

Peligro moderado

El concejal de Seguridad Ciudadana, Jesús Carrobles, ha explicado que Benidorm se sitúa en una zona de peligrosidad sísmica moderada, por lo que resulta aconsejable contar con sistemas de monitorización específicos. Según ha indicado, el objetivo es disponer de información precisa que pueda trasladarse tanto a la población como a los servicios de emergencia en caso de producirse un seísmo de relevancia.

El Instituto Geográfico Nacional dispone actualmente de una amplia red de vigilancia repartida por todo el territorio español. Por un lado, los sismómetros permiten medir la velocidad del suelo y determinar las características de los terremotos; por otro, los acelerógrafos registran la intensidad de los movimientos del terreno. La red Silex complementa este sistema mediante instrumentos de bajo coste que permiten ampliar la cobertura en zonas donde la instrumentación era menor.

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Carrobles ha destacado que la incorporación de Benidorm a esta red contribuirá a mejorar la capacidad de respuesta ante un terremoto, facilitando una evaluación más rápida de posibles daños y ampliando el conocimiento científico sobre la actividad sísmica local. Además, los datos obtenidos servirán para elaborar herramientas como los denominados “shakemaps” o mapas de sacudida, que reflejan la intensidad con la que un seísmo afecta a cada zona del territorio.