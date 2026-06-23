Cristina Escoda da un paso al lado y abre la carrera por la candidatura socialista de Benidorm con una asamblea para el 2 de julio

La secretaria general del PSPV-PSOE de Benidorm y portavoz municipal socialista, Cristina Escoda, ha comunicado el pasado lunes por la noche a la Ejecutiva local su decisión de no volver a presentarse como candidata a la Alcaldía en las próximas elecciones municipales de 2027. Un anuncio que abre un nuevo escenario político en el principal partido de la oposición cuando falta menos de un año para la cita con las urnas. Al mismo tiempo ya está convocada para el próximo 2 de julio una asamblea en la que se informará del proceso para la elección de la candidatura a las municipales en las que destaca desde hace meses una doble opción, la de Mario Villar y la de Pere Rostoll con una división en el grupo municipal enfrentada por cada uno de los dos candidatos y que se tendrá que resolver por un imprescindible proceso de primarias.

Escoda trasladó la decisión a sus compañeros durante la reunión de la Ejecutiva y posteriormente la hizo pública a través de un mensaje en el que explica que se trata de una reflexión meditada desde hace tiempo. La dirigente socialista considera que ha llegado el momento de "dar un paso al lado para abrir camino a nuevas personas, nuevas ideas y nuevos proyectos", aunque ha dejado claro que continuará al frente de la Secretaría General del partido en Benidorm y mantendrá su compromiso con el proyecto socialista.

En su comunicado, la portavoz agradece el apoyo recibido durante estos años y asegura afrontar esta nueva etapa "con tranquilidad" por haber entregado siempre "lo mejor" de sí misma. Asimismo, subraya que seguirá trabajando con "lealtad" al partido y a los valores que representa.

La decisión despeja una de las incógnitas que planeaban sobre el PSOE local y abre ahora el debate sobre quién asumirá el liderazgo de la candidatura socialista para intentar recuperar la Alcaldía de Benidorm. El anuncio llega además en un momento clave para la formación, que afronta la preparación de las próximas elecciones municipales con el objetivo de volver a gobernar la ciudad.

Tras la renuncia de Escoda a repetir como candidata, el partido activa ahora el proceso interno para elegir una nueva candidatura. En el entorno del camino que seguirá la actual portavoz del Grupo Municipal Socialista, se abre otro posible escenario que apunta a que Escoda podría ser recolocada en algún puesto de salida relacionado con entidades supramunicipales o de asesoramiento, según explican fuentes del propio partido aunque sin confirmar aún por la principal afectada.

Villar y Rostoll

Aunque por el momento no hay candidaturas oficialmente proclamadas, distintas fuentes consultadas sitúan entre los posibles aspirantes al actual diputado autonómico Mario Villar y a Pere Rostoll, periodista actualmente desempeñando su labor profesional al frente del departamento de Comunicación del Ministerio de Transportes. De confirmarse más de una candidatura, el PSOE de Benidorm podría resolver la elección mediante un proceso de primarias entre la militancia.

La propia Escoda ha querido trasladar un mensaje de unidad de cara al nuevo ciclo político, asegurando que la Ejecutiva local y el Grupo Municipal Socialista afrontan este tiempo "con cercanía, esfuerzo y constancia", con el objetivo de que Benidorm vuelva a tener un alcalde o alcaldesa socialista que gobierne pensando "en las personas y en el futuro de la ciudad".

Paralelamente, el partido ya ha convocado una asamblea ordinaria para el próximo 2 de julio con un orden del día que incluye el informe de proceso de elección de las candidaturas para las elecciones municipales y autonómicas.

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(Noticia en elaboración)