Pepe Mendoza lleva a Casa Agrícola de l’Alfàs a la élite del vino español con las máximas puntuaciones del prestigioso Tim Atkin

El bodeguero alfasino Pepe Mendoza vuelve a situarse entre las grandes referencias del panorama vinícola nacional tras la publicación del informe Discover Spain 2026 del prestigioso crítico británico Tim Atkin, considerado una de las voces más influyentes del sector a nivel internacional.

El proyecto familiar Casa Agrícola, la apuesta más personal de Mendoza, ha obtenido destacadas valoraciones que refuerzan su posición entre las bodegas más reconocidas del Mediterráneo español. El vino Casa Agrícola Tinto 2024 ha alcanzado los 95 puntos, mientras que El Veneno 2024 ha sido valorado con 94 puntos y Casa Agrícola Blanco 2024 ha logrado una notable puntuación de 92 puntos.

Otros referentes mundiales

Estos reconocimientos se suman a los obtenidos recientemente por parte de otros prescriptores de referencia mundial, como Robert Parker Wine Advocate, Jancis Robinson y la Guía Peñín, consolidando la trayectoria de una bodega que ha hecho de la identidad mediterránea y del respeto al territorio sus principales señas de identidad.

Con más de 25 años de experiencia profesional y ocho años al frente de su propio proyecto, Pepe Mendoza se ha convertido en uno de los grandes embajadores de los vinos alicantinos. Su trabajo ha contribuido a impulsar una nueva visión de la viticultura basada en la autenticidad, la sostenibilidad y la puesta en valor de las variedades y paisajes del Mediterráneo.

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Tras conocerse el informe de Tim Atkin, el alcalde de l’Alfàs del Pi, Vicente Arques, ha felicitado públicamente al bodeguero refiriéndose a que estos resultados "vuelven a situar a Casa Agrícola en la élite del vino nacional". Arques ha potenciado además el papel de Mendoza como referente local y su liderazgo en la implantación de métodos de producción respetuosos con el entorno, contribuyendo a proyectar el nombre de l’Alfàs del Pi más allá de sus fronteras.