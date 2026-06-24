La Policía Local de Benidorm se queda sin su furgoneta de Atestados tras un incendio y pone el foco en la carencia de medios

Un vehículo afectado por un incendio y con el que se realizaba la función de atestados por la Policía Local, ha puesto en jaque el equipo que utilizan diariamente los agentes y que denuncia el SPPLB, principal central sindical del Ayuntamiento de Benidorm. A la pérdida de este vehículo se suman otras condiciones precarias del material policial como la zodiac de vigilancia marítima cuyos continuos pinchazos son reparados por los policías para poder llevar a cabo sus rutas. Por este motivo solicitan que el Ayuntamiento solucione esta situación deficitaria después de felicitar al alcalde Toni Pérez por el superávit de las cuentas municipales de las que consideran merecen una mínima inversión.

El portavoz del sindicato en Benidorm, Francisco Ángel González, ha trasladado la preocupación de la organización por un incidente que, a su juicio, agrava aún más las carencias que ya venían sufriendo distintos servicios policiales. La pérdida de este vehículo empleado en la sección de Atestados se suma a otros problemas operativos que afectan al día a día de la plantilla.

Sin transporte para el dron

Entre ellos, el SPPLB recuerda que la otra furgoneta asignada al servicio de Atestados estaba pendiente de una reparación en el motor, mientras que también permanece averiada la furgoneta utilizada para el transporte y operatividad del dron policial, dos recursos considerados importantes para el desarrollo de diversas funciones de seguridad ciudadana. Por este motivo, el departamento se verá obligado a habilitar otro automóvil con el correspondiente alcoholímetro para llevar a cabo algunas de las funciones de la sección de Atestados.

Así funciona la zodiac de la Policía Local de Benidorm con sus pinchazos / INFORMACIÓN

La organización sindical también pone el foco en la embarcación zodiac destinada al servicio de vigilancia de playas. Según denuncia, su estado de conservación obliga con frecuencia a los propios agentes a realizar reparaciones provisionales para mantenerla operativa, incluyendo el arreglo de pinchazos, con el fin de garantizar la prestación del servicio durante la temporada estival.

Desde el sindicato consideran que estas incidencias reflejan la necesidad de reforzar la inversión en medios materiales para una ciudad que recibe millones de visitantes cada año y que, por su dimensión turística, requiere de recursos policiales modernos y en condiciones óptimas de funcionamiento.

Consejo Local de la Policía en marcha

El SPPLB subraya que valora positivamente la gestión económica municipal y la existencia de superávit en las cuentas del Ayuntamiento, pero entiende que parte de esos recursos deberían destinarse a mejorar el equipamiento y la flota de vehículos de los servicios esenciales, especialmente de la Policía Local.

La denuncia llega además en un momento en el que el Consejo Local de la Policía tiene previsto abordar diversas cuestiones relacionadas con las necesidades del cuerpo y las condiciones en las que los agentes desarrollan su trabajo. El sindicato avanzará en ese foro las deficiencias detectadas y reclamará soluciones para evitar que las averías y la falta de medios afecten a la capacidad operativa del servicio.

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Por todo ello, el SPPLB solicita al Ayuntamiento que impulse con la máxima celeridad la renovación, reparación y dotación de los recursos necesarios para que la Policía Local de Benidorm pueda seguir prestando un servicio eficaz y seguro tanto a los vecinos como a los millones de turistas que cada año visitan la ciudad.