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TRÁFICO

Restablecida la circulación con normalidad en la AP-7 a la altura de Altea tras un accidente

El incidente se registró en el kilómetro 634 y ocasionó alrededor de un kilómetro de retenciones

La AP7 a la altura de Altea, lugar donde ha tenido lugar el accidente.

La AP7 a la altura de Altea, lugar donde ha tenido lugar el accidente. / INFORMACIÓN

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J. A. Giménez

J. A. Giménez

Un accidente dificultó la mañana de este jueves la circulación en la AP-7, a la altura de Altea, en sentido Gandía.

El incidente se registró en el kilómetro 634 y provocó alrededor de un kilómetro de retenciones.

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La circulación se restableció con normalidad en torno a las 11.30 horas.

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