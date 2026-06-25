TRÁFICO
Restablecida la circulación con normalidad en la AP-7 a la altura de Altea tras un accidente
El incidente se registró en el kilómetro 634 y ocasionó alrededor de un kilómetro de retenciones
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Un accidente dificultó la mañana de este jueves la circulación en la AP-7, a la altura de Altea, en sentido Gandía.
El incidente se registró en el kilómetro 634 y provocó alrededor de un kilómetro de retenciones.
La circulación se restableció con normalidad en torno a las 11.30 horas.
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