Benidorm dispara su presencia digital: la web municipal supera los 1,6 millones de usuarios y las redes rozan los 100.000 seguidores

La estrategia digital del Ayuntamiento de Benidorm continúa ganando peso entre la ciudadanía. La página web municipal ha superado los 1,6 millones de usuarios durante los últimos doce meses, mientras que la Sede Electrónica y las redes sociales del Consistorio registran también importantes incrementos de uso, con un fuerte empuje a los canales digitales como una de las principales vías de información y relación con la Administración local.

Según los datos de una auditoría interna elaborada por el departamento de Informática, el portal municipal www.benidorm.org contabilizó entre julio de 2025 y junio de 2026 un total de 1.641.607 usuarios y 1.774.399 sesiones. Paralelamente, la Sede Electrónica alcanzó los 234.000 usuarios y superó las 368.000 visualizaciones de páginas, reflejando el creciente uso de la administración digital para realizar consultas, solicitudes y trámites municipales.

El concejal de Comunicación, Juan Díaz, ha destacado que estas cifras evidencian la elevada utilización de los canales digitales municipales como herramienta de acceso a la información y a los servicios públicos. Además, ha resaltado que la estrategia digital desarrollada por el Ayuntamiento ha permitido duplicar la interacción ciudadana en redes sociales y alcanzar los 21,9 millones de impresiones.

La evolución es especialmente significativa si se compara con el anterior informe de audiencia. En apenas un año, la web municipal ha sumado más de 136.000 usuarios adicionales, mientras que la Sede Electrónica ha incrementado su audiencia en más de 61.000 personas y ha registrado cerca de 112.000 consultas más. En términos porcentuales, el crecimiento de la Sede alcanza el 36% en usuarios y supera el 43% en visualizaciones.

Desde el Ayuntamiento consideran que estos datos confirman la consolidación de la administración electrónica y la necesidad de seguir mejorando aspectos como la accesibilidad, la usabilidad y la capacidad de los servicios digitales para facilitar la relación de la ciudadanía con la administración local.

Redes sociales en máximos

La presencia municipal en redes sociales también continúa creciendo. Las cuentas institucionales de Facebook e Instagram suman ya 99.720 seguidores, lo que representa un incremento del 7,95% respecto al periodo anterior. Entre ambas plataformas han generado más de 21,9 millones de impresiones en los últimos doce meses.

Facebook sigue siendo la comunidad más numerosa, con 75.320 seguidores, mientras que Instagram alcanza los 24.410 y destaca por su fuerte crecimiento, superior al 20%.

Más allá del aumento de seguidores, el Ayuntamiento pone el foco en la repercusión de los contenidos publicados. Durante el último año se registraron 778.510 interacciones entre reacciones, comentarios, compartidos, guardados y clics, prácticamente el doble que en el periodo precedente.

Instagram ha sido la plataforma con una evolución más destacada, al multiplicar por más de cuatro sus interacciones. Facebook, por su parte, mantiene su papel como principal canal informativo municipal y ha logrado incrementar más de un 81% las interacciones y cerca de un 70% el alcance medio de sus publicaciones.

Información útil y de servicio público

El concejal ha explicado que durante el último año se ha reforzado la planificación y adaptación de contenidos a las características de cada red social, combinando información institucional, actualidad municipal, avisos de servicio público, contenidos audiovisuales y comunicaciones de emergencia.

Entre las publicaciones con mayor repercusión destacan los avisos meteorológicos, las informaciones de la Policía Local, los comunicados institucionales, los proyectos municipales, las fiestas y los eventos de la ciudad. Como ejemplo, una publicación sobre la intervención policial de más de 3.000 artículos falsificados alcanzó cerca de 250.000 impresiones y más de 34.000 interacciones. También tuvo una gran acogida la información sobre la obtención de 6,4 millones de euros de fondos europeos para el proyecto Benidorm Open Arena, que superó las 176.000 visualizaciones en Instagram.

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Desde el Ayuntamiento consideran que estos resultados consolidan las redes sociales municipales como una herramienta fundamental para ofrecer información rápida, directa y útil a la ciudadanía, especialmente en situaciones de emergencia o ante acontecimientos de especial interés. El objetivo, según Juan Díaz, es seguir mejorando estos canales e incorporar nuevos formatos que permitan una comunicación cada vez más cercana, eficaz e inmediata.