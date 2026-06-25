Benidorm renovará el 60 % del parque móvil de la Policía Local en los próximos meses

El Ayuntamiento de Benidorm ha anunciado que en los próximos tres meses aproximadamente se llevará a cabo la renovación del 60% del parque móvil de la Policía Local, una actuación que afectará principalmente a las motocicletas utilizadas en el servicio de patrulla. El anuncio se ha producido durante el Consejo de la Policía Local y coincide con las peticiones del sindicato SPPLB que puso el miércoles el foco de atención en las carencias que afectan al cuerpo en el parque móvil o en las continuas reparaciones de la zodiac con la que se realiza la vigilancia marítima.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Jesús Carrobles, ha explicado tras la celebración del Consejo de la Policía Local que ya están en marcha distintos procedimientos de licitación para la modernización de los vehículos policiales. Entre ellos, se incluye la sustitución de ocho motocicletas de gran cilindrada, la adquisición de una nueva furgoneta de atestados y la incorporación de diez motocicletas tipo ‘scooter’ de 125 centímetros cúbicos.

Según ha detallado, estas actuaciones permitirán que alrededor del 60 % de la plantilla disponga de un parque móvil completamente renovado en un plazo estimado de tres o cuatro meses, con el objetivo de alcanzar este nivel de renovación en torno al próximo otoño.

Furgoneta de Atestados

En relación con la situación de la furgoneta de Atestados, el edil ha precisado que el vehículo no llegó a incendiarse, sino que sufrió daños ocasionados por la intensa humareda y los cascotes desprendidos del techo.

La furgoneta, que se utiliza bajo un contrato de renting como el resto de vehículos policiales, estaba a la espera del cambio de batería. Este coche sustituye a su vez a la furgoneta grande que es utilizada por esta sección y que tiene el motor estropeado, según información del SPPLB.

Carrobles ha señalado que el vehículo estará operativo a lo largo de la jornada del jueves, una vez finalizada la reparación, y ha recordado que se trataba de un vehículo en régimen de renting cuya sustitución ya estaba prevista dentro del proceso de renovación del parque móvil policial.

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El Consistorio ha precisado que la próxima renovación forma parte de una estrategia de modernización progresiva de los medios de la Policía Local, con el objetivo de mejorar la operatividad del servicio en una ciudad con alta demanda turística.