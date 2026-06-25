La Vila abre la plaza del Mercat al peatón: finaliza la obra de renovación y accesibilidad del céntrico entorno

A partir de ahora la plaza del Mercat Municipal de La Vila Joiosa ofrece una imagen más accesible y completa tras las obras de reurbanización que ya han concluido. La actuación ha convertido esta céntrica zona en un espacio de plataforma única donde los peatones tienen prioridad sobre el tráfico rodado. El alcalde, Marcos Zaragoza, ha firmado este jueves el acta de recepción de los trabajos junto al concejal de Urbanismo, Pedro Ramis, técnicos municipales y representantes de la empresa adjudicataria.

La intervención ha afectado a las calles Jaime Soler Urriós, Canalejas y Cristóbal Galiana, mejorando la accesibilidad y la movilidad en una de las áreas con mayor afluencia de vecinos, comerciantes y visitantes. El proyecto ha permitido crear una amplia zona peatonal accesible, con limitación de velocidad para los vehículos a 10 kilómetros por hora.

Además de la renovación de la superficie urbana, las obras han incluido importantes mejoras en el subsuelo. Se han renovado colectores y canalizaciones de aguas pluviales, se han reforzado los sistemas de drenaje para prevenir inundaciones y se han sustituido elementos de alumbrado público, además de incorporar nuevo arbolado.

Acceso controlado de vehículos

La actuación, desarrollada sobre una superficie de más de 2.100 metros cuadrados y con una inversión cercana a los 340.000 euros, busca también revitalizar el entorno comercial del mercado municipal y facilitar el tránsito peatonal en esta zona del casco urbano.

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Como parte de la reordenación del tráfico, se ha modificado el sentido de circulación de las calles Jaime Soler Urriós y Félix Rodríguez de la Fuente. Asimismo, se ha implantado un sistema automatizado para el control de acceso de vehículos a la calle Canalejas, una medida destinada a mejorar la gestión de la movilidad en el área peatonal. Esta actuación se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de La Vila Joiosa y cuenta con financiación europea a través de los fondos Next Generation.