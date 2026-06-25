Villa Playa, el nuevo refugio en Alicante de Sofía Suescun y Kiko Jiménez

Sofía Suescun y Kiko Jiménez ya tienen casa en Alicante. La pareja ha anunciado emocionada que se ha hecho realidad uno de sus grandes sueños: convertirse en propietarios de ‘Villa Playa’, una vivienda en la costa alicantina en la que planean pasar largas temporadas junto a sus mascotas.

“Se acaba de hacer realidad”, compartían en redes sociales tras recibir las llaves de su nuevo hogar. La casa, situada cerca de la playa, cuenta con jardín, piscina privada y espacios abiertos, y se ha convertido en el nuevo refugio de la pareja tras meses siguiendo de cerca la evolución de las obras.

Una casa que apareció cuando ya se marchaban

La historia de la vivienda tiene un punto de casualidad que la propia Sofía ha querido contar a sus seguidores. Según ha explicado, ella y Kiko solían viajar a Alicante para desconectar del frío de Madrid y pasear por una zona de casas que siempre les había llamado la atención.

Allí, entre viviendas con piscina y ambiente de costa, empezaron a imaginar un futuro que al principio les parecía casi imposible. Sofía reconoce que miraba casas por internet, guardaba favoritas y soñaba con encontrar algún día una que encajara con lo que buscaban: cerca de la playa, con espacio exterior y con piscina para poder disfrutar también con sus perros y gatos.

El giro llegó un fin de semana de invierno. La pareja estaba comiendo en Alicante antes de regresar a Madrid cuando a Sofía le apareció una notificación en el móvil. Al abrirla, vio que se había puesto a la venta una casa que cumplía con todo lo que querían.

“Nos íbamos a ir, pero nos animamos a verla. Fue un flechazo”, ha contado la influencer.

El detalle del número 13

La parte más curiosa de la historia llegó después. Según ha relatado Sofía, la casa ya había estado comprada, pero en el último momento hubo un problema con el pago y volvió a quedar libre.

Además, la vivienda tenía otro detalle que, según ella, había frenado a otros posibles compradores: era el número 13. “En esa zona son muy supersticiosos y no la quería nadie”, explicó Suescun.

Para la pareja, lejos de ser un problema, aquello terminó pareciendo una señal. Sofía asegura que sintió que todo se estaba alineando para que esa casa acabara siendo suya. “Mi cabeza decía que se estaba juntando todo para que fuera la mía”, contó desde la piscina de su nuevo hogar.

‘Villa Playa’, su nueva etapa en Alicante

La nueva casa supone un cambio importante para la pareja, que hasta ahora vivía en Valdemorillo, al norte de Madrid. En los últimos meses, ambos han compartido en Instagram varios avances de la vivienda, desde las primeras fases de obra hasta los espacios ya terminados.

La vivienda tiene dos plantas, fachada blanca, zona exterior, piscina privada y una distribución moderna en la que el salón y la cocina parecen integrarse en un espacio amplio y luminoso. La cercanía del mar es uno de los elementos que más han destacado en sus publicaciones.

Kiko Jiménez ya había anunciado semanas atrás que arrancaban con la mudanza a ‘Villa Playa’. “He alucinado con la cantidad de cosas que ni sabía que tenía”, bromeaba al mostrar los preparativos del traslado.

Sus mascotas también se mudan

La mudanza no es solo cosa de dos. Sofía y Kiko han dejado claro que sus animales forman parte central de esta nueva etapa. En una de sus publicaciones más recientes, la pareja mostraba el viaje de la familia al completo hacia Alicante: perros y gatos incluidos.

“Antes de pagarla ya era de los gatos”, escribían con humor. Sofía explicó que algunos de sus animales viajaron tranquilos, mientras que los gatos lo pasaron peor al principio, aunque el destino final mereció la pena.

Para la pareja, la idea es disfrutar de una vida más cerca del mar, con más espacio exterior y con la posibilidad de pasar temporadas largas en la costa alicantina.

Un refugio frente al ruido

La pareja ha presentado esta casa como algo más que una vivienda de vacaciones. En sus redes han hablado de ella como un lugar para refugiarse del ruido, disfrutar de atardeceres y construir una nueva rutina lejos del ritmo de Madrid.

“Siempre quisimos tener nuestra casa en la playa”, escribieron cuando anunciaron la compra a finales de 2025. Ahora, con las llaves en la mano, ese proyecto ya se ha convertido en realidad.

Una historia de destino, casualidad y playa

La historia de ‘Villa Playa’ tiene todos los ingredientes de un relato que engancha: una notificación inesperada, una casa que vuelve al mercado, un número 13 que espantaba a otros compradores y una pareja convencida de que el destino les había puesto esa vivienda delante.

Sofía lo resumió con una frase dirigida a sus seguidores: “Si es para vosotros, llegará, no tengáis prisa”.

Y en su caso, llegó en forma de casa blanca, piscina, playa y una nueva vida en Alicante.