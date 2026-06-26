Altea volverá a salir a la calle para celebrar la diversidad en una nueva edición de DiversAltea

Altea volverá a teñirse de color, música y reivindicación con una nueva edición de DiversAltea, la agenda organizada por la Concejalía de Bienestar Social e Igualdad del Ayuntamiento con motivo del Día Internacional por los Derechos LGTBIQ+ y la celebración del Orgullo en el municipio. La cita principal tendrá lugar en la tarde-noche de este sábado en el Casco Antiguo, consolidando un evento que en apenas unos años se ha convertido en uno de los referentes comarcales en materia de visibilidad, diversidad e igualdad.

La concejala del área, Anna Lanuza, ha señalado este viernes que la programación “combina actos festivos, actividades culturales y espacios de reflexión social con un objetivo claro: seguir avanzando en la defensa de los derechos del colectivo LGTBIQ+ y combatir cualquier forma de discriminación”.

DiversAltea se anuncia también en el balcon del Ayuntamiento / Diego Coello Calvo

Un evento que sigue creciendo año tras año

La nueva edición llega después del importante éxito registrado en DiversAltea 2025, una convocatoria “que superó todas las expectativas de asistencia y confirmó el crecimiento del evento”, ha asegurado la edil tras destacar que la pasada edición, celebrada también en las calles del Casco Antiguo, “reunió a cientos de personas en una noche marcada por la música, el espectáculo y la reivindicación social, superando incluso la alta participación de 2024 y consolidando la celebración como una cita ya plenamente asentada en el calendario local”.

Este crecimiento ha servido de impulso para ampliar la programación de 2026, reforzando la idea de que DiversAltea “es mucho más que una fiesta: es también una herramienta de sensibilización social y de defensa activa de los derechos humanos”, ha señalado Lanuza.

Cartel de DiverAltea 2026 / Información

El desfile del Orgullo volverá a recorrer las calles de Altea

La edil ha indicado que el acto central de DiversAltea 2026 “arrancará a las 20:30 horas del sábado con el tradicional Desfile del Orgullo, que partirá desde los jardines de Palau Altea y recorrerá varias calles del municipio hasta llegar a la Plaza de la Iglesia”.

El desfile contará con la participación de la batukada Sonats Altea, la animación de Sarao Animación con su espectáculo Los Traviesos y la presencia de las asociaciones Altea Entiende y Alicante Entiende, colectivos que trabajan activamente por la defensa y dignificación de las personas LGTBIQ+.

Anna Lanuza ha indicado que la presentadora Amparo Oltra “ejercerá como maestra de ceremonias durante una velada en la que, como ya ocurrió en 2025, la reivindicación volverá a ocupar un papel protagonista”.

Reivindicar frente al odio y la discriminación

A las 22:00 horas, ya en la Plaza de la Iglesia, tendrá lugar uno de los momentos más simbólicos de la jornada: la lectura del Manifiesto LGTBIQ+, a cargo de la asociación Altea Entiende.

Posteriormente llegará el espectáculo “Noche de Fiesta” de la compañía LocaMente, “que incluirá música, DJs, juegos, premios y el popular Bongo, fórmula que recuerda al exitoso bingo reivindicativo que sorprendió al público en la edición de 2025”, ha manifestado la concejala de Bienestar Social e Igualdad al tiempo que ha añadido que durante toda la noche “permanecerá instalado un Punto Arcoíris, un espacio destinado a la información, sensibilización y atención a las personas asistentes”.

Anna Lanuza, concejala de Bienestar Social e Igualdad de Altea / Gabinete de Prensa Ayuntamiento Altea

Un compromiso firme con la igualdad real

Anna Lanuza ha destacado que el sentido profundo de DiversAltea “sigue siendo la reivindicación” y ha aseverado que “pese a los avances sociales alcanzados en las últimas décadas, las agresiones homófobas continúan produciéndose y los discursos de odio hacia el colectivo siguen creciendo tanto dentro como fuera de las instituciones”.

La edil ha subrayado que en numerosos países la homosexualidad continúa siendo perseguida legalmente, “una realidad que demuestra que la lucha por la igualdad plena todavía está lejos de concluir” y además ha reafirmado que DiversAltea “es una noche en la que alzamos la voz para defender los derechos de todas las personas y seguir construyendo una sociedad libre de discriminación”.

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Por último, la concejala ha expresado que con esta quinta edición, “DiversAltea consolida definitivamente a Altea como un municipio comprometido con la diversidad, la inclusión y la defensa activa de los derechos humanos” y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía “para sumarse a la celebración, participar en las actividades programadas y llenar las calles del municipio de respeto, visibilidad y diversidad” porque, más allá de la fiesta, DiversAltea “vuelve a recordar que la igualdad no es una meta alcanzada, sino una conquista que necesita seguir defendiéndose cada día”.