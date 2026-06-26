Benidorm estrena su primera piscina suspendida con la inauguración oficial de Villa España Hotel

Villa España Hotel celebró este viernes su inauguración oficial en Benidorm, en un acto institucional que sirvió para presentar uno de los nuevos proyectos más singulares de Magic Hotel Group en la ciudad: un hotel 4 estrellas que rinde homenaje al patrimonio nacional con la primera piscina suspendida de Benidorm y que nace con una propuesta vinculada a la cultura, el arte, el bienestar y el Mediterráneo.

Ubicado junto al casco antiguo, el puerto deportivo y la Playa de Poniente, Villa España Hotel forma parte de la colección Villas Gallery, una línea hotelera que propone experiencias con identidad propia, concebidas desde el diálogo entre el descanso, el entorno y la riqueza cultural del destino.

El acto contó con la participación de Rodrigo Arribas, director de Villa España Hotel; Javier García, vicepresidente de Magic Hotel Group; Tomás Fuertes, presidente del Grupo Fuertes; Israel Martínez Fernández, director general de Turismo de la Generalitat Valenciana; y Antonio Pérez Pérez, alcalde de Benidorm y presidente de la Excelentísima Diputación Provincial de Alicante.

Durante el encuentro se descubrió la placa inaugural, se realizó el corte de cinta oficial y los asistentes pudieron conocer las instalaciones del hotel en una visita guiada que finalizó en el rooftop panorámico, uno de los espacios más representativos del establecimiento.

En primer lugar intervino Rodrigo Arribas, director de Villa España Hotel, quien subrayó "el carácter singular del establecimiento y la importancia de ofrecer una experiencia que une descanso, cultura y conexión con el destino".

A continuación, Javier García, vicepresidente de Magic Hotel Group, puso en valor la apuesta del grupo liderado por la familia García y de colaboradores como Grupo Fuertes por seguir innovando en Benidorm con proyectos capaces de sorprender, emocionar y aportar nuevas formas de vivir la hospitalidad.

Por su parte, Israel Martínez Fernández, director general de Turismo de la Generalitat Valenciana destacó el valor de iniciativas que contribuyen a reforzar la calidad, la diferenciación y la competitividad turística de la Comunitat Valenciana: "Este nuevo establecimiento desprende cariño y amor por el turismo. Magic, también en Castellón, es un gran embajador del carácter Mediterráneo y de la marca España"

El acto institucional fue cerrado por Antonio Pérez Pérez, alcalde de Benidorm y presidente de la Excelentísima Diputación Provincial de Alicante. Pérez puso en valor la capacidad de Benidorm para seguir incorporando proyectos hoteleros innovadores, vinculados al destino y alineados con la evolución de su modelo turístico: "Otros sueñan con el futuro, Magic vive en él. Cuando la tradición familiar y valores como la hospitalidad se unen, obtenemos destinos y experiencias de calidad como este alojamiento que permite recorrer España y que cuenta con elementos únicos como su galería de arte".

La primera piscina suspendida de Benidorm

Uno de los grandes hitos de Villa España Hotel es su rooftop panorámico, un espacio que reúne zonas VIP, coctelería de autor, vistas abiertas al Mediterráneo y la primera piscina suspendida de Benidorm.

Este nuevo enclave se presenta como uno de los elementos diferenciales del hotel y como una propuesta llamada a reforzar la oferta experiencial de la ciudad. Desde este espacio, el horizonte, la playa y el casco antiguo forman parte de una misma experiencia pensada para disfrutar Benidorm desde otra altura y con otro ritmo.

Tras la visita institucional, los asistentes participaron en un brindis en este rooftop, junto a la piscina suspendida, como uno de los momentos centrales de la jornada.

Parte de la corporación municipal y autoridades en el rooftop del hotel. / INFORMACIÓN

Un hotel que convierte cada habitación en un homenaje

Villa España Hotel nace con una propuesta alojativa que va más allá del descanso. Cada habitación rinde homenaje al patrimonio, la identidad y la memoria de un municipio español, incorporando elementos materiales, narrativas visuales y recursos inspirados en distintas regiones del país.

La Habitación de Benidorm, por ejemplo, integra elementos vinculados a la localidad y refuerza la conexión entre el hotel y la ciudad que lo acoge. Esta filosofía permite que cada estancia se convierta también en una forma de descubrir el territorio, sus símbolos, su cultura y su personalidad.

El proyecto combina espacios físicos y contenidos digitales, galerías de arte presenciales y multimedia, así como experiencias inmersivas vinculadas a la identidad local, desde eventos temáticos hasta degustaciones inspiradas en diferentes zonas de España.

Gastronomía local y espacios para compartir

La inauguración concluyó con un vino de honor en El Mercat, uno de los espacios gastronómicos del hotel. Concebido como una barra de inspiración modernista, El Mercat combina tapas, cocina a la carta y una propuesta pensada para compartir, en diálogo con el ambiente urbano, mediterráneo y cercano del establecimiento.

Con esta apertura, Magic Hotel Group refuerza su apuesta por Benidorm y por una hospitalidad capaz de unir innovación, cultura y bienestar. Villa España Hotel se suma así a una oferta turística diversa, pensada para quienes buscan descansar, descubrir y sentirse parte del lugar que visitan.

La inauguración concluyó con un vino de honor en El Mercat, uno de los espacios gastronómicos del hotel. / INFORMACIÓN

Sobre Villa España Hotel

Villa España Hotel es un hotel 4 estrellas situado en Benidorm, junto al casco antiguo, el puerto deportivo y la Playa de Poniente. Integrado en la colección Villas Gallery de Magic Hotel Group, el establecimiento propone una experiencia que une cultura, arte, bienestar, gastronomía y Mediterráneo.

Sus habitaciones rinden homenaje a municipios españoles y sus espacios comunes combinan diseño, tecnología, gastronomía y experiencias inmersivas. Entre sus principales hitos destaca su rooftop panorámico con la primera piscina suspendida de Benidorm.

El Director General de Turismo, visitando una de las habitaciones dedicacadas a Benidorm. / INFORMACIÓN

Sobre Magic Hotel Group

Magic Hotel Group es un grupo hotelero de origen familiar con una amplia trayectoria en el sector turístico. Su propuesta reúne hoteles, resorts y experiencias diversas, conectadas por una misma forma de entender la hospitalidad: cercana, innovadora y orientada a crear momentos memorables.

Con Villa España Hotel, el grupo continúa avanzando en una oferta que combina especialización, identidad y experiencias con nombre propio.