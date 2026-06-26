El Festival de Cine de l’ Alfàs descubre su tercer Faro de Plata y es un actor con Premio Nacional de Cinematografía

El actor Eduard Fernández será uno de los grandes protagonistas de la 38ª edición del Festival de Cine de l'Alfàs del Pi al recibir el Faro de Plata, el reconocimiento honorífico con el que el certamen distingue cada año a destacadas figuras del cine español. Su nombre, desvelado durante la presentación oficial de la programación, completa el trío de homenajeados de esta edición junto a Luisa Gavasa y Miguel Rellán.

Con cuatro premios Goya, una Concha de Plata en el Festival de San Sebastián y el Premio Nacional de Cinematografía 2025, Fernández suma un nuevo reconocimiento a una trayectoria que lo sitúa entre los intérpretes más destacados del panorama audiovisual español. El actor ha firmado algunos de los papeles más reconocidos del cine reciente en películas como Marco, El 47, Los renglones torcidos de Dios, Mientras dure la guerra o El hombre de las mil caras.

El humorista Agustín Jiménez

Los tres Faros de Plata recibirán el homenaje del público durante la gala inaugural, prevista para el sábado 4 de julio en el Auditorio de la Casa de Cultura, con la presentación del actor y humorista Agustín Jiménez.

La programación del festival se desarrollará entre el 4 y el 12 de julio con más de 30 largometrajes y cerca de medio centenar de cortometrajes, de los que 21 competirán en la Sección Oficial. Además de las proyecciones en el Cine Roma, habrá actividades en la Casa de Cultura, la Villa Romana y otros espacios del municipio, con coloquios y encuentros entre el público y los equipos de las películas.

Filmes

Entre los largometrajes programados figuran El Nido, Después de Kim, Pioneras y Luger, cuyas proyecciones contarán en muchos casos con la presencia de directores, actores y miembros de los equipos técnicos.

El festival también ofrecerá una programación paralela con propuestas como un espectáculo de humor protagonizado por Susi Caramelo, el desfile "Sorolla: Moda y Sostenibilidad", un concierto dedicado a la música de cine y diversas actividades culturales abiertas al público.

Durante la presentación del certamen, el alcalde de l'Alfàs del Pi, Vicente Arques, ha señalado el papel del festival como uno de los principales referentes culturales y turísticos del municipio y su contribución a la promoción del cine español. En la misma línea, el director del certamen, Luis Larrodera, ha explicado que la edición de este año reúne a "tres nombres fundamentales de la interpretación española", en referencia a Fernández, Gavasa y Rellán.

Vanesa Romero, embajadora

La clausura tendrá lugar el 11 de julio con la entrega de los premios de la Sección Oficial de Cortometrajes y el nombramiento de la actriz alicantina Vanesa Romero como Embajadora del Festival 2026.

Noticias relacionadas

Con casi cuatro décadas de historia, el Festival de Cine de l'Alfàs del Pi mantiene su apuesta por el cortometraje y por el reconocimiento a las grandes figuras del cine español. En esta edición repartirá 9.500 euros en premios y volverá a convertir la localidad en uno de los principales puntos de encuentro de la industria audiovisual durante el verano.