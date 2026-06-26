SkyFest Benidorm arranca este domingo con más de 25 eventos y una gran transformación de la Ciudad Deportiva Guillermo Amor

Ya está todo listo en la Ciudad Deportiva Guillermo Amor para la puesta en marcha de SkyFest Benidorm, que arranca este domingo con una amplia programación de más de 25 eventos previstos hasta el mes de septiembre, entre conciertos, festivales, musicales y espectáculos de humor. El equipo de gobierno del PP, encabezado por el alcalde Toni Pérez, ha visitado este viernes las instalaciones para darle un visto bueno oficial al nuevo recinto.

La inauguración del recinto tendrá lugar a las 18:00 horas con la celebración de Los40 Playa Pop, primer gran evento del verano, con entrada gratuita para el público general y una entrada solidaria “Front Stage” de 5 euros destinada a colaborar con entidades locales como Anémona Marina Baixa, el Centro Doble Amor y la Comisión de Fiestas Mayores Patronales de Benidorm 2026.

David Otero, Kuve y más

La introducción contará con la animación inicial de DJs locales R3der, Miguel Romá, Furylo y Aitor Belda desde el escenario secundario. A partir de las 20:00 horas comenzarán las actuaciones de David Otero, Bombai, Paula Koops, Adexe & Nau, Daniela Blasco, Malva, Denna, Kuve, Carlos Marco, Kenneth, Javi Crespo y Guille Toledano, entre otros artistas programados para esta primera jornada.

El nuevo espacio de eventos de gran formato, ubicado en la Ciudad Deportiva Guillermo Amor, ha sido visitado este viernes por el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, acompañado por el concejal de Eventos y Seguridad Ciudadana, Jesús Carrobles, y miembros del equipo de gobierno, que han podido conocer de primera mano el estado final de los trabajos de montaje.

La visita ha contado también con la presencia del CEO de SkyFest, Álex Fratini, quien ha guiado el recorrido por las instalaciones y ha detallado el avance del proyecto, ya en su fase final antes de la apertura oficial.

Metros, capacidad y zonas VIP

SkyFest Benidorm cuenta con dos escenarios: un escenario principal cubierto de gran formato, de 20 metros de ancho por 14 de fondo, preparado para eventos de hasta 25.000 personas, y un escenario secundario de 14 metros de ancho, destinado a formatos más reducidos con capacidad para hasta 5.000 espectadores.

El recinto incorpora además un sistema de pantallas LED de gran formato, con una pantalla central de unos 14 metros y pantallas laterales, para garantizar una visibilidad óptima desde cualquier punto del recinto.

En cuanto a la oferta de servicios, SkyFest dispone de zonas de público general, espacios VIP (El Mirador, Levante y Poniente), palcos exclusivos y “front stage” para los seguidores más cercanos a los artistas. La zona de restauración incluye más de 100 metros lineales de barras distribuidas por el recinto, además de una propuesta gastronómica vinculada al entorno local y mediterráneo.

Cuarenta tráilers de material

El dispositivo de montaje ha implicado a más de 250 personas y el traslado de 40 tráilers de material, incluyendo equipos de producción, sonido, iluminación, seguridad, restauración y comunicación.

El alcalde, Toni Pérez, ha recordado al término de la visita que el proyecto está gestionado por una UTE de empresarios locales y que ha sido diseñado “para ocasionar las menores molestias posibles y no alterar la movilidad ni el día a día de la ciudad”.

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Por su parte, el CEO de SkyFest, Álex Fratini, ha señalado su vocación de continuidad, afirmando que el recinto está concebido “no solo para este verano, sino para los próximos años”.