La Guardia Civil interviene un atún rojo de 250 kilos capturado de forma furtiva en La Vila Joiosa

La Guardia Civil ha intervenido un ejemplar de atún rojo de aproximadamente 250 kilogramos capturado de forma furtiva frente a la costa de La Vila Joiosa. La actuación se ha llevado a cabo por agentes que detectaron la actividad irregular y procedieron a la incautación del pescado, que coincidió con el primer día de la temporada de pesca de esta especie.

Por esta acción, el patrón de la embarcación se enfrenta a cinco denuncias; tres por infracciones de pesca y dos en materia de seguridad marítima, ya que carecía de licencia de pesca en vigor, seguro obligatorio y bengalas reglamentarias. El sujeto tampoco tenía descargada la aplicación PescaRec, que se usa para declarar electrónicamente las capturas y dar preaviso de la llegada a puerto de un ejemplar de atún rojo.

Captura ilegal

Según la información facilitada por la Guardia Civil, la captura había sido realizada por una embarcación recreativa sin disponer de la autorización específica exigida para la pesca del atún rojo, una especie sometida a un estricto régimen de control mediante cuotas, periodos autorizados y sistemas de trazabilidad para garantizar su conservación.

Los agentes comprobaron además que el ejemplar carecía de la documentación obligatoria que acredita su origen legal, requisito indispensable para su comercialización. Este tipo de capturas ilegales suele destinarse al mercado clandestino, eludiendo los controles sanitarios y de trazabilidad establecidos por la normativa.

Tras la intervención, el pescado quedó a disposición de la autoridad competente para su inspección. Al ser declarado apto para consumo, se ha donado a una entidad benéfica, una práctica habitual en este tipo de actuaciones tras superar los correspondientes controles sanitarios.

La Guardia Civil recuerda que la pesca del atún rojo está fuertemente regulada debido a la necesidad de proteger esta especie y garantizar la sostenibilidad de sus poblaciones. El incumplimiento de la normativa puede conllevar importantes sanciones administrativas, además del decomiso de las capturas y de los medios empleados para su obtención.

Normativa del atún rojo

El atún rojo es una de las especies más reguladas del Mediterráneo tras décadas de sobrepesca. Su captura cuenta con el plan internacional de recuperación impulsado por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) y está sujeta a cuotas, autorizaciones específicas y sistemas de control, como la aplicación PescaREC para declarar las capturas recreativas.

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La normativa solo permite retener un ejemplar al día si su muerte es accidental durante la pesca, mientras que su comercialización está prohibida en la pesca recreativa, con el objetivo de garantizar la conservación de la especie, la trazabilidad de las capturas y la protección de la pesca profesional.