Ni Bali ni Filipinas: tres rincones "escondidos" de Alicante con fondos marinos espectaculares

El verano ya está aquí y es hora de ir pensando donde pasar los mejores momentos de la temporada estival. El sueño de muchos es hacerlo junto al mar, en algún lugar idílico y refrescándose en el Mediterráneo. Deseo concedido. Y es que la provincia de Alicante esconde en su costa algunos de los rincones más fabulosos de todo el país. Entre sus múltiples tesoros naturales se encuentran algunas de las calas más espectaculares de España: Cala Testos, Cala Granadella y Cala Moraig. Cada una de estas calas destaca por sí misma y es difícil elegir entre una u otra.

A continuación exploramos en detalle lo que hace a cada una de estas calas tan especial y por qué deberías visitarlas al menos una vez este verano. No te arrepentirás.

Cala Testos

Cala Testos se encuentra en la localidad de Benitatxell, cerca de la famosa Cala Moraig. Esta cala es un auténtico rincón escondido. No en vano, su acceso es bastante difícil, lo que la convierte en un lugar perfecto para quienes buscan tranquilidad y un entorno más íntimo. Para llegar a Cala Testos hay que seguir un sendero que parte desde la playa de Moraig y continuar por un desfiladero. El camino puede ser un poco exigente, pero la recompensa es una cala impresionante, alejada del bullicio turístico.

Cala Testos es una pequeña cala de guijarros rodeada de altos acantilados que ofrecen una sensación de aislamiento y privacidad. Sus aguas cristalinas son perfectas para el snorkel y la natación. Los colores del agua varían entre el azul turquesa y el verde esmeralda, creando un contraste espectacular con las paredes rocosas que rodean la cala.

Debido a su acceso más complicado, Cala Testos no suele estar abarrotada, lo que la hace ideal para quienes buscan una experiencia más tranquila y natural. Es importante llevar calzado adecuado para la caminata y suficiente agua y alimentos, ya que no hay servicios disponibles en la cala. El esfuerzo para llegar vale la pena, ya que la cala ofrece una belleza natural inigualable y una sensación de desconexión total.

Cala Granadella

La cala Granadella está situada en Xàbia y es una de las calas más conocidas y apreciadas de todo el Mediterráneo. El acceso a la cala es relativamente fácil en comparación con Cala Testos, ya que se puede llegar en coche y hay un aparcamiento cercano. Desde allí, un corto paseo te lleva a la playa.

Cala Granadella, uno de los lugares más bonitos de Alicante / INFORMACIÓN

Cala Granadella es una cala de aproximadamente 200 metros de largo, formada por pequeñas piedras y rodeada de colinas cubiertas de vegetación. La cala está enclavada en un entorno natural protegido, lo que contribuye a su belleza y conservación. Las aguas son increíblemente claras y son perfectas para el snorkel y el buceo.

Además de nadar y hacer snorkel, en Cala Granadella puedes disfrutar de otras actividades acuáticas como el kayak y el paddle surf. La cala cuenta con algunos servicios, como restaurantes y alquiler de equipos para deportes acuáticos. Es recomendable llegar temprano durante la temporada alta para asegurarte un buen lugar, ya que es muy popular y se llena rapidamente.

Cala del Moraig

Cala del Moraig se encuentra en la localidad de Benitatxell y es una de las calas más impresionantes y fotogénicas de la Costa Blanca. El acceso a la cala se realiza a través de una carretera que desciende hasta el mar y hay aparcamiento disponible cerca. Desde el aparcamiento, un sendero pavimentado te lleva hasta la playa.

La cala del Moraig es conocida por sus formaciones rocosas y su espectacular cueva submarina, la cueva de los Arcos. La playa es una mezcla de arena y guijarros, y las aguas cristalinas varían en tonos de azul profundo a turquesa.

La cueva de los Arcos es la atracción principal en la cala del Moraig. Explorar la cueva submarina es una experiencia única, ya que se puede nadar a través de sus arcos naturales y descubrir la vida marina que habita en sus aguas. La cala también es un buen lugar para tomar el sol y relajarse simplemente disfrutando del paisaje.

Es importante tener en cuenta que, debido a su popularidad, la cala del Moraig suele llenarse rápidamente, especialmente durante los fines de semana y en temporada alta. Es aconsejable llegar pronto para encontrar un buen lugar. También es recomendable llevar calzado adecuado para caminar sobre las rocas y una sombrilla para protegerse del sol.