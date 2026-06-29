Un aperitivo de tres películas: el festival de l´Alfàs adelanta su programa con “Cine al carrer”

El 38 Festival de Cine y Cortometrajes de l'Alfàs del Pi comenzará a calentar motores antes de su inauguración oficial con una nueva edición de 'Cine al Carrer', una de las actividades paralelas más consolidadas del certamen. Durante los días 30 de junio y 1 y 2 de julio, vecinos y visitantes podrán disfrutar de tres sesiones gratuitas de cine al aire libre en la plaza de les Escoles Velles, todas ellas a partir de las 22:00 horas.

La iniciativa, pensada para un público familiar, servirá como anticipo de la programación del festival y ofrecerá algunos de los títulos más recientes dirigidos a pequeños y mayores.

Películas para ver

El ciclo arrancará el martes 30 de junio con 'Cómo entrenar a tu dragón', la adaptación de acción real del conocido clásico de animación. La película sigue la historia de Hipo, un joven vikingo que desafía las tradiciones de su pueblo al hacerse amigo de Desdentao, un dragón al que todos consideran una amenaza. La relación entre ambos cambiará la forma de entender la convivencia entre humanos y estas criaturas.

La programación continuará el miércoles 1 de julio con 'Los Futbolísimos 2: El misterio del tesoro pirata', dirigida por Miguel Ángel Lamata. En esta nueva entrega, Pakete y el resto de su equipo deberán resolver una estafa que pone en peligro su campo de fútbol, en una aventura que combina humor, amistad y trabajo en equipo.

El jueves 2 de julio concluirá el ciclo con 'Paddington: Aventura en la selva'. El entrañable oso viajará junto a la familia Brown hasta Perú para visitar a su tía Lucy, aunque un inesperado misterio acabará llevándolos a recorrer la selva amazónica y las montañas peruanas en busca de respuestas.

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Dar paso al festival

Con esta programación gratuita, el Festival de Cine de l'Alfàs del Pi vuelve a apostar por acercar el séptimo arte a todos los públicos y convertir los espacios públicos del municipio en salas de cine al aire libre. 'Cine al Carrer' servirá así como preludio de la 38.ª edición del certamen, que durante el mes de julio volverá a reunir en la localidad a destacados profesionales de la industria audiovisual y a numerosos aficionados al cine.