El apocalipsis zombie llega a tres municipios de Alicante: fechas y cómo participar en Love Zombies

La provincia de Alicante se prepara para vivir su propio apocalipsis zombie. La experiencia Love Zombies aterrizará en Polop, Algueña y Altea, tres municipios que se convertirán durante una noche en escenario de una gymkana de supervivencia con actores, pruebas y mucha adrenalina.

Los próximos eventos previstos serán en Polop el 10 de julio, Algueña el 17 de julio y Altea el 7 de noviembre.

Qué es Love Zombies

Love Zombies no es una escape room al uso ni una simple fiesta temática. Es un real game de supervivencia ambientado en un apocalipsis zombie, en el que los participantes recorren las calles del municipio intentando superar pruebas y llegar "vivos" hasta el final.

La experiencia dura aproximadamente cinco horas y combina interpretación, estrategia, carrera, orientación y trabajo en equipo. Los jugadores asumen el papel de supervivientes y deben completar alrededor de 15 pruebas mientras esquivan a los zombies repartidos por la zona de juego.

Una gymkana por todo el municipio

Una de las claves del formato es que el juego se desarrolla por las calles del propio municipio. Los participantes pueden recorrer entre 5 y 25 kilómetros, según su ritmo, estrategia y recorrido durante la noche.

Una de las imágenes promocionales del evento. / Love Zombies

La organización recuerda que las calles no se cortan al tráfico, por lo que la seguridad es una parte fundamental de la experiencia. Los jugadores deben extremar la precaución al cruzar, adaptar el ritmo a su condición física y tener en cuenta posibles riesgos como caídas, torceduras o cansancio.

Horarios del evento

El proceso de acreditación, o check-in, suele comunicarse previamente a través de redes sociales. La organización prevé que los participantes pasen por el punto habilitado entre las 19.30 y las 22.30 horas, antes del inicio del juego.

El evento arranca a las 23.00 horas con una escena inicial pensada para introducir a los jugadores en la historia y situarlos en el contexto del apocalipsis.

A partir de ahí comienza la partida: zombies y supervivientes se buscan, se esquivan y se enfrentan a distintas pruebas durante cinco horas. La experiencia concluye con una escena final, en la que se resuelve si el municipio logra sobrevivir a la infección.

Qué reciben los participantes

Durante el check-in, los jugadores reciben el material necesario para participar. Entre los elementos habituales se incluye una braga identificativa, verde para los supervivientes y roja para los zombies, una pulsera y un mapa de la zona de juego con las casillas para sellar las pruebas completadas.

También se habilita una zona con botiquín para incidencias leves. En caso de situaciones más graves, la organización contempla avisar a una ambulancia o trasladar al participante al centro sanitario más cercano.

Uno de los zombis del juego. / Love Zombies

Quién gana

El objetivo de los supervivientes es resistir hasta el final y completar todas las pruebas. Según las normas del evento, gana el primer participante que llega al check-in después de haber superado todas las pruebas, siempre que lo haga antes de que termine la partida.

La organización entrega un premio o detalle al ganador, aunque el verdadero atractivo del juego está en vivir la experiencia completa: correr, esconderse, resolver misiones y aguantar la presión de los zombies durante toda la noche.

Quién puede participar

Love Zombies está pensado para un público amplio, aunque hay condiciones para los menores de edad. Los menores de 16 años deben acudir acompañados por un adulto. Los mayores de 16 y menores de 18 necesitan presentar una autorización firmada.

La organización insiste en que se trata de una experiencia intensa, por lo que conviene acudir con ropa cómoda, ganas de moverse y una actitud adecuada para participar en una actividad de varias horas.

Qué llevar al apocalipsis

Para participar se recomienda llevar DNI, algo de dinero por si se necesita comprar comida o bebida, una linterna para las zonas más oscuras y una mochila pequeña con agua y algún alimento.

También es importante vestir ropa cómoda, adaptada al clima y que permita correr, agacharse, caminar y moverse con facilidad. La experiencia no consiste solo en pasar miedo: también exige resistencia, orientación y sentido común.

Fechas en Alicante

Los próximos municipios alicantinos que vivirán el apocalipsis zombie ya tienen fecha:

Polop: 10 de julio.

10 de julio. Algueña: 17 de julio.

17 de julio. Altea: 7 de noviembre.

Tres citas para quienes quieran probar una forma diferente de ocio nocturno, con las calles convertidas en escenario y el objetivo claro: sobrevivir hasta el final.

Un plan para valientes

Love Zombies juega con una pregunta sencilla: ¿cómo reaccionarías si estallara un apocalipsis zombie? La respuesta solo se descubre participando.

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Durante una noche, los jugadores dejan de ser espectadores y se convierten en protagonistas de una historia de persecuciones, pruebas y decisiones rápidas. En Polop, Algueña y Altea, el reto ya tiene fecha.