Benidorm da luz verde a las obras de saneamiento de Poniente y bautiza una nueva avenida como l'Horta

El Ayuntamiento de Benidorm ha aprobado en el pleno ordinario celebrado este lunes el convenio de cooperación entre la Generalitat, la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR) y los municipios de Benidorm, La Vila Joiosa, Finestrat y Orxeta para ejecutar actuaciones de mejora en la red de saneamiento y depuración. El acuerdo contempla una inversión de 1,815 millones de euros correspondiente a las obras previstas en el término municipal benidormense.

La actuación permitirá mejorar la red de evacuación de aguas residuales en la zona de Poniente mediante la renovación de la estación de bombeo y la creación de una segunda línea de impulsión, con el objetivo de reforzar la conexión con la estación depuradora y aumentar la capacidad y seguridad del sistema. El convenio ha recibido el respaldo unánime de todos los grupos políticos.

Nuevos viales

También por unanimidad, la corporación ha aprobado la denominación del nuevo vial que enlazará la avenida Comunitat Valenciana con la N-332. La nueva infraestructura llevará el nombre de Avinguda de l'Horta de Benidorm, un reconocimiento al histórico espacio agrícola que durante siglos formó parte de la identidad y del desarrollo económico del municipio.

Junto a este vial, el pleno ha acordado bautizar las dos nuevas glorietas que formarán parte del trazado. La situada en la intersección con la N-332 se denominará 8 de Maig, en referencia a la fecha de la Carta Pobla de 1325, considerada el nacimiento jurídico de Benidorm. La glorieta ubicada junto a la avenida Comunitat Valenciana llevará el nombre de 16 de Març, día en el que, en 1740, llegó a la ciudad la imagen de la Virgen del Sufragio, patrona del municipio.

Subida de las tarifas de taxi

Otro de los acuerdos adoptados ha impulsado la actualización de las tarifas del servicio de taxi para 2026, que no se modificaban desde hace tres años. La revisión contempla incrementos de entre el 6 % y el 7 % en la bajada de bandera, el precio por kilómetro recorrido y la hora de espera, tanto en la tarifa diurna como en la nocturna y festiva. El gobierno local ha defendido la medida bajo el argumento de que es una compensación por el aumento de los costes de explotación del sector.

Facturas con reparo legal

En el apartado económico, el pleno ha aprobado el pago de 3,47 millones de euros correspondientes a facturas de servicios esenciales como la limpieza viaria, la recogida de residuos, la limpieza de dependencias municipales y el mantenimiento de la red semafórica. Se trata de nuevo de empresas con el contrato caducado por lo que el Consistorio tiene que recurrir a un reconocimiento extrajudicial de créditos, que conlleva la omisión de la función interventora. La propuesta ha salido adelante con los votos del Partido Popular, el rechazo del PSOE y la abstención de Vox.

Medallas y ayuda a Venezuela

La corporación también ha acordado solicitar a la Generalitat la concesión de la Cruz al Mérito Policial con distintivo azul para los comisarios de la Policía Nacional y de la Policía Local de Benidorm por su participación en la operación conjunta Scammers, desarrollada esta primavera y que se saldó con 77 detenidos. Asimismo, se ha pedido una felicitación pública para varias unidades de la Policía Local implicadas en el operativo.

Durante la sesión se ha aprobado igualmente la declaración institucional con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI, respaldada por PP y PSOE, mientras que Vox votó en contra.

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Por último, en un despacho extraordinario, el pleno ha aprobado por unanimidad una ayuda de 8.000 euros para colaborar con la asistencia humanitaria destinada a los afectados por los terremotos registrados recientemente en Venezuela. Antes de la votación, la corporación ha guardado un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de la catástrofe.