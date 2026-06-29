La Generalitat y l'Alfàs activan un proyecto para construir más de 150 viviendas de protección pública

L'Alfàs del Pi dará un paso más para ampliar su parque de vivienda protegida con la construcción de entre 150 y 160 viviendas de protección pública destinadas al alquiler asequible. El proyecto se desarrollará en una parcela municipal de más de 5.000 metros cuadrados situada en la calle Herrería y se enmarca en el Plan Vive Comunitat Valenciana, la iniciativa impulsada por la Generalitat para incrementar la oferta de vivienda protegida mediante la colaboración público-privada.

El anuncio lo ha realizado la vicepresidenta primera del Consell y consellera de Vivienda, Susana Camarero, durante una visita a los terrenos junto al alcalde de l'Alfàs del Pi, Vicente Arques. Tras recorrer la parcela, ambas administraciones han mantenido una reunión de trabajo en la que han acordado avanzar en la tramitación de la encomienda de gestión de los terrenos a la Generalitat a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), paso previo a la licitación de la promoción.

La actuación se levantará sobre una parcela municipal de 5.390 metros cuadrados, aunque el Ayuntamiento aprobó en mayo de 2024 la cesión de un total de 9.221 metros cuadrados de suelo para la construcción de viviendas de protección pública con el objetivo de contribuir a paliar el problema del acceso a la vivienda en el municipio. La otra parcela restante estaría ubicada en El Albir, pero pasa a una fase que sumaría unas 30 o 40 viviendas más en diferente proceso independiente del actual.

Camarero destacó que esta promoción supondrá "un incremento muy importante de la oferta de vivienda asequible" en l'Alfàs del Pi y permitirá ofrecer "una oportunidad real" a vecinos con dificultades para acceder a una vivienda en el mercado libre.

Licitación y construcción

Una vez formalizada la encomienda de gestión, la Generalitat sacará a licitación la construcción y explotación del complejo residencial. La empresa adjudicataria asumirá tanto la ejecución de las obras como la gestión de los alquileres durante un periodo de 75 años, dentro del modelo de colaboración público-privada contemplado en el Plan Vive.

La vicepresidenta se ha remitido a que el objetivo del programa autonómico es aumentar significativamente el parque de vivienda protegida durante la presente legislatura gracias a la colaboración entre la Generalitat y los ayuntamientos. En este sentido, ha agradecido al Consistorio de l'Alfàs del Pi la cesión del suelo y su implicación en el desarrollo del proyecto, al considerar que los municipios son "el verdadero motor" del plan.

Cuarenta por ciento de jóvenes y criterio de empadronamiento

El proyecto prestará especial atención a los colectivos con mayores dificultades para acceder a una vivienda. Entre ellos destacan los jóvenes, ya que el nuevo decreto autonómico de Vivienda de Protección Pública reserva el 40 % de las viviendas de las nuevas promociones para este colectivo.

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Por su parte, el alcalde, Vicente Arques, ha valorado que esta actuación supone "un gran empujón" para afrontar el problema de la vivienda en el municipio al incrementar la oferta de inmuebles a precios asequibles y ha avanzado que en el proceso de adjudicación de las viviendas se tendrá en cuenta el criterio del empadronamiento, con el fin de favorecer a los residentes de l'Alfàs del Pi.