La Vila instala placas solares en cinco edificios municipales para reducir el gasto eléctrico
El Ayuntamiento invierte cerca de 290.000 euros en una red de autoconsumo colectivo financiada con fondos europeos Next Generation EU
El municipio sigue avanzando hacia un modelo energético más sostenible con la instalación de placas solares para autoconsumo colectivo en la cubierta de cinco edificios municipales. La actuación, incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) y financiada con fondos Next Generation EU, ha supuesto una inversión de 289.367,65 euros.
Las nuevas instalaciones fotovoltaicas se han colocado en el Mercat Municipal, el polideportivo Marta Baldó, el polideportivo La Torreta, el CEIP Doctor Álvaro Esquerdo y el CEE Secanet.
El alcalde, Marcos Zaragoza, firmó este lunes el acta de recepción de las obras en el CEIP Doctor Álvaro Esquerdo, acompañado por el concejal de Urbanismo y Ciudad Inteligente, Pedro Ramis, técnicos municipales y representantes de la empresa adjudicataria Energías Renovables HG.
Según explicó el alcalde, el objetivo es reducir el consumo eléctrico municipal y avanzar hacia una energía más limpia, contribuyendo además a la disminución de emisiones.
La instalación de mayor tamaño se ha ejecutado en el CEIP Doctor Álvaro Esquerdo, con 178 módulos y 100 kW de potencia. En el Mercat Municipal se han colocado 54 módulos (30 kW); en el Marta Baldó, 30 módulos (15 kW); en La Torreta, 112 módulos (60 kW); y en el CEE Secanet, 119 módulos (60 kW).
Las placas funcionan en modalidad de autoconsumo colectivo con compensación de excedentes, de modo que la energía solar generada podrá compartirse entre distintos edificios municipales y el sobrante se verterá a la red eléctrica para reducir la factura de la luz.
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