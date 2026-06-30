Benidorm repite como finalista del European Green Leaf y opta al galardón europeo de ciudad sostenible en 2028

Benidorm volverá a disputar la fase final del European Green Leaf 2028, el reconocimiento que concede la Comisión Europea a las ciudades europeas de menos de 100.000 habitantes más destacadas por sus políticas de sostenibilidad. La ciudad ha sido seleccionada entre las tres finalistas tras la evaluación realizada por un panel de expertos independientes, que ha valorado especialmente su gestión del agua y las medidas de adaptación al cambio climático; el fallo se conocerá en octubre en Guimarães (Portugal).

La designación supone que Benidorm repite presencia en la final del certamen, después de haber alcanzado también esta fase el pasado año. El alcalde, Toni Pérez, ha celebrado que "el mero hecho de volver a ser finalistas de un reconocimiento tan prestigioso y exigente es ya motivo de gran satisfacción", al considerar que supone "el refrendo a la planificación, despliegue y gestión de Benidorm como ciudad y destino turístico".

Valoración sobresaliente

La Comisión Europea ha destacado que Benidorm obtiene una valoración sobresaliente en todos los ámbitos de la sostenibilidad urbana y ha subrayado su compromiso con la gestión eficiente del agua y la adaptación al cambio climático. Asimismo, pone en valor que la ciudad haya conseguido reducir sus emisiones mientras gestiona un elevado volumen de visitantes y que emplee infraestructuras verdes para combatir el efecto isla de calor y optimizar los recursos hídricos.

Pérez ha agradecido el trabajo realizado por el equipo formado por personal municipal y de Visit Benidorm para preparar la candidatura y ha señalado que este nuevo reconocimiento consolida la estrategia iniciada en 2015 para convertir a la ciudad en un referente internacional en gestión sostenible de los recursos.

El premio European Green Leaf evalúa el desempeño de las ciudades en siete grandes ámbitos ambientales: calidad del aire, gestión del agua, biodiversidad y espacios verdes, residuos y economía circular, contaminación acústica, mitigación del cambio climático y adaptación a sus efectos.

Chiclana y Estarreja

En la fase final, Benidorm competirá con las ciudades de Chiclana de la Frontera (Cádiz) y Estarreja (Portugal). Las tres defenderán sus candidaturas los días 7 y 8 de octubre en Guimarães (Portugal), actual Capital Verde Europea, donde expondrán ante el jurado sus estrategias ambientales, de gobernanza y comunicación. El veredicto se dará a conocer al día siguiente.

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El galardón puede recaer en una o dos ciudades y lleva asociado un premio de 200.000 euros destinado a financiar actividades y proyectos de sensibilización durante el año de la designación. Paralelamente, en la categoría European Green Capital, reservada a municipios de más de 100.000 habitantes, competirán Aalborg (Dinamarca), Bielsko-Biała (Polonia), Košice (Eslovaquia), Oporto (Portugal) y Zaragoza.